-ŞAHİN: KÜRESEL DÜZEN ADİL OLMALI CENEVRE (A.A) - 19.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yeni küresel düzenin kapsayıcı, adil ve sorunların giderilmesine hizmet edecek biçimde oluşmasını arzuladıklarını belirterek, ''Dış politikasının temeline 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini koyan Türkiye, başta komşularıyla ilişkileri olmak üzere bölgesinde ve dünyada her zaman barış ve istikrarın hakim olması için yoğun çaba sarf etmektedir'' dedi. Şahin, Dünya Parlamento Başkanları 3. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, konferansın, geniş kapsamlı görüş alışverişi için kendilerine çok değerli fırsatlar sunduğunu söyledi. Parlamentoların, ülkelerinin aynaları ve temsilcisi oldukları toplumlarını geleceğe taşıyan kurumlar olduğunu, halk iradesinden aldıkları güçle yasama görevini üstlendiklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Günümüzde, küresel düzen arayışının devam ettiği bir dönemi hep birlikte yaşamaktayız. Şüphesiz hepimizin arzusu, yeni küresel düzenin kapsayıcı, adil ve sorunların giderilmesine hizmet edecek biçimde oluşmasıdır. Ancak içinde bulunduğumuz bu arayış döneminde, kaynak ve içeriği çok çeşitli tehditlerle de karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu ortam, takdir edersiniz ki gerek devletlerin, gerekse sivil toplumun işini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle sorunlarla mücadelede daha fazla çaba gerekmektedir. Bu çerçevede belirtmeliyim ki pek çok ülke gibi Türkiye de çok boyutlu bir strateji takip etmektedir. Yakın çevresinden başlayan ve giderek genişleyen bir barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturmak için samimi gayret göstermektedir.'' -''ÇÖZÜM SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRAN ÜLKE''- Şahin, bu nedenle Türkiye'nin, kriz odaklı değil, krizlerin önüne geçilmesini hedefleyen, mevcut sorunların çözüm süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmak için gayret gösterdiğini anlatarak, ''Özellikle aynı bölgede yer alan ülkeler arasında azami işbirliğini ve entegrasyonu amaçlayan, diyaloğu esas alan bir dış politika yaklaşımı benimsemiştir'' diye konuştu. TBMM Başkanı Şahin, şunları kaydetti: ''Parlamentolar, sorunların çözümünde cevaba giden yolu gösteren kılavuzlardır. Zira farklılaştırmak, ötekileştirmek, tarihten husumet çıkarmak, düşmanlık yaratmak, çıkar çatışmalarına esir olup sorunları ağırlaştırmak ve krizleri tırmandırmak, bazen çok kolay sapılabilen, ancak insani erdemlerle bağdaşmayan yanlış yollardır. Doğru olan, erdemli olan, en yoğun kriz anlarında bile itidalle hareket etmek, diyaloğa öncelik vermektir. Türkiye, medeniyetlerin çatışması değil, ittifak içinde zenginleşmesi yolunda yoğun çaba göstermektedir.''