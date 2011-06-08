-ŞAHİNKAYA'YA KENAN EVREN'E SORULAN SORULAR SORULDU İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen tarafından ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan dönemin hava kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün, Şahinkaya'ya Kenan Evren'e yöneltilen soruların aynısının sorulduğunu bildirdi. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün, ifade alma işleminin 1,5 saat sürdüğünü belirtti. Özgün, şunları söyledi: ''Rahat bir şekilde cevapladı soruları. Soruların içeriği zaten yansımıştı. 12 başlık altında 12 soru soruldu. Toplam 6 sayfa ifadesi oldu. Şimdi ikinci süreç başlıyor. Dava açılacak ya da takipsizlik kararı verilecek. Soruşturma aşaması bugünden itibaren sona ermiştir. Evren ile Şahinkaya'nın ifadeleri birbirine özdeş. Müvekkilim Şahinkaya pişman olmadığını söyledi. Savcının hastaneye kadar gelmesine teşekkür etti. Düzgün ve rahat bir ortamda hareket edildi. Darbe döneminde İç Hizmetler Kanun'un 35. maddesine göre yetkilerini kullandıklarını söyledi.'' Şahinkaya'ya 11 Eylül'de ABD'den Türkiye'ye döndüğü ve ABD'den darbeyle ilgili icazet aldığı yönündeki iddialara ilişkin soru yöneltilip yöneltilmediğinin sorulması üzerine Özgün, ''Evet bu soru soruldu ama müvekkilim o dönem NATO tarafından ABD'ye düzenlenen bir geziye katıldığını ve 11 Eylül'de Türkiye'ye döndüğünü, icazet almasının söz konusu olmadığını, hatta 11 Eylül sabahı ABD Genelkurmay Başkanı ile kahvaltı yaptıklarını, 12 Eylül'de müdahale olduktan sonra ABD Genelkurmay Başkanı'nın 'Birlikte kahvaltı yaptık, müdahaleyle ilgili bir şey söylemedin' dediğini anlattı'' diye konuştu. Avukat Özgün, Şahinkaya'ya işkence ve mal varlığıyla ilgili sorular sorulmadığını kaydetti. ''Bence bu olay bugünden itibaren bitmiştir'' diyen Özgün, Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin hukuki gerekçelerle yargılanmasının mümkün olmadığını söyledi.