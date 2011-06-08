-ŞAHİNKAYA'NIN İFADESİ TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ifadesine başvuran Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinden ayrıldı. Başsavcıvekili Seçen, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen tarafından yürütülen ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında yazılan talimat uyarınca, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın (86) ifadesini, tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde aldı. Seçen, daha sonra hastaneden ayrıldı. -BASIN MENSUPLARININ İLGİSİ- Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Seçen, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesine saat 10.00 sıralarında gelerek ''1 No'lu Kapı'' olarak bilinen ve protokolün kullandığı kapıdan giriş yaptı. Buradan ana kapıya yönlendirilen Seçen ve korumalarının bulunduğu araçlar, hastane bahçesinden nizamiyeye geçti. Burada kadın bir subay tarafından karşılaşan Seçen, aracından inerek tokalaştığı subayla birlikte aracına binerek Şahinkaya'nın tedavi gördüğü bölüme gitti. Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Şahinkaya'nın ifadesinin alınması işlemini takip etmek için GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinin önüne gelen çok sayıda basın mensubu, hastanenin 2 ayrı kapısında da Başsavcıvekili Seçen'in ayrılışına kadar bekledi.