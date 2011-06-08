Şahinkaya'nın '12 Eylül' ifadesi alındı: Pişman değilim

T24- 12 Eylül darbesiyle ilgili Kenan Evren’in ardından dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın da ifadesi alındı. GATA'daki yatağında sorgulanan Şahinkaya da Evren gibi "pişman olmadığını, 35. maddeye dayanarak yetkilerini kullandığını" söyledi. 11 Eylül'de ABD'den Türkiye'ye döndüğü ve ABD'den darbeyle ilgili icazet aldığı yönündeki iddialara ilişkin de soru sorulan Şahinkaya, ABD'nin darbeden habersiz olduğunu, hatta dönemin ABD Genelkurmay Başkanı'nın kendisine söylemediği için sitem ettiğini söyledi.











Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, ''12 Eylül darbesi'' ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ifadesini almak üzere GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ne geldi.

Başsavcıvekili Seçen, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tahsin Şahinkaya'ya 12 soru yöneltti.

Başsavcıvekili Seçen, Tahsin Şahinkaya'nın 1.5 saat ifadesini aldı.





Şahinkaya da pişman değil





Hastaneden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın avukatı Ömer Nihat Özgün, şunları söyledi:

''Kenan Evren'e sorulan soruların aynısı soruldu. Rahat bir şekilde cevapladı soruları. Soruların içeriği zaten yansımıştı. 12 başlık altında 12 soru soruldu. Toplam 6 sayfa ifadesi oldu. Şimdi ikinci süreç başlıyor. Dava açılacak ya da takipsizlik kararı verilecek. Soruşturma aşaması bugünden itibaren sona ermiştir. Evren ile Şahinkaya'nın ifadeleri birbirine özdeş. Müvekkilim Şahinkaya pişman olmadığını söyledi. Savcının hastaneye kadar gelmesine teşekkür etti. Düzgün ve rahat bir ortamda hareket edildi. Darbe döneminde İç Hizmetler Kanun'un 35. maddesine göre yetkilerini kullandıklarını söyledi.''





ABD'den icazet aldı mı?





Şahinkaya'ya 11 Eylül'de ABD'den Türkiye'ye döndüğü ve ABD'den darbeyle ilgili icazet aldığı yönündeki iddialara ilişkin soru yöneltilip yöneltilmediğinin sorulması üzerine Özgün, ''Evet bu soru soruldu ama müvekkilim o dönem NATO tarafından ABD'ye düzenlenen bir geziye katıldığını ve 11 Eylül'de Türkiye'ye döndüğünü, icazet almasının söz konusu olmadığını, hatta 11 Eylül sabahı ABD Genelkurmay Başkanı ile kahvaltı yaptıklarını, 12 Eylül'de müdahale olduktan sonra ABD Genelkurmay Başkanı'nın 'Birlikte kahvaltı yaptık, müdahaleyle ilgili bir şey söylemedin' dediğini anlattı'' diye konuştu.

Avukat Özgün, Şahinkaya'ya işkence ve mal varlığıyla ilgili sorular sorulmadığını kaydetti.





‘Olay bitmiştir’





''Bence bu olay bugünden itibaren bitmiştir'' diyen Özgün, Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin hukuki gerekçelerle yargılanmasının mümkün olmadığını söyledi. Tahsin Şahinkaya iki haftadır zatürree teşhisiyle tedavi görüyordu.





Evren de sorgulanmıştı





Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen iki gün önce darbenin mimarı Kenan Evren’in kaldığı lojmana giderek ifadesini almıştı.

Görüşen, Kenan Evren’e 2.5 saatte darbeyle ilgili 12 soru sormuştu.