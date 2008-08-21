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Yaşam

Şahin'in tartışılan sevinci

Olimpiyat’ta altın madalya kazanan milli güreşçi Ramazan Şahin’in şampiyonluğa ulaştıktan sonra sergilediği tavırlar tartışma konusu yarattı.

21 Ağustos 2008 03:00

Olimpiyat’ta altın madalya kazanan milli güreşçi Ramazan Şahin’in şampiyonluğa ulaştıktan sonra sergilediği tavırlar tartışma konusu yarattı.
Vatan gazetesi yazarı Mustafa Mutlu bugünkü köşesinde konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında “Önce tüm saflığımla, dinciliğinin ilanı olan sakalını, galibiyetten sonra minderde secdeye varmasını anlayışla karşılaşmaya çalıştım. Ama tam o sırada, bu güreşçinin Karadeniz’de gemi kaçıran Çeçen militanları andıran antrenörünü gördüm... Ve galibiyeti ilan edildiği anda havaya kalkan elinin işaret parmağını...”

8 Temmuz 1983’te Dağıstan’da doğan Ramazan Şahin’in gerçek ismi Ramazan İbrayhanov. 2006 yılında dönemin spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in girişimleri sonucu Türk vatandaşlığına geçirilen milli güreşçi, Mehmet Ali Şahin’in soyadını aldı.

Çeçen asıllı olan Ramazan Şahin’in annesi halen Dağıstan’ın Mahaçkale şehrinde yaşıyor. Pekin’de olimpiyat şampiyonluğu başarısını elde eden Ramazan Şahin’in babası hayatını kaybettiği için milli güreşçi ‘öksüz’ lakabı ile tanınıyor.

Dağıstan’dan 87 kişilik destek

Bu arada Rusya'nın Dağıstan Özerk Bölgesi'nden yaklaşık 3 yıl önce gelerek Türk vatandaşlığına geçen Şahin'i, Dağıstan'dan gelen 87 kişilik köylü ve akraba grubu dünkü müsabakalarında Pekin'de yalnız bırakmadı. Şahin, kendisiyle birlikte, Rusya adına Pekin-2008'de 3. olimpiyat altın madalyasını kazanan köylüsü ve uzaktan akrabası olan Buvaysa Saytiev'i desteklemek için Pekin'e gelen 87 kişilik gruba teşekkür etti.

Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti’nin, yurtiçinde ve yurtdışında İngilizce yayımlanan resmi China Daily gazetesi, dün serbest güreşte 66 kiloda Ramazan Şahin’in altın madalya kazanmasını, “Türk lokumu” başlığıyla duyurdu.

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