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Politika

ŞAHİN: GENEL AFFA KARŞIYIM ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 01:50

-ŞAHİN: GENEL AFFA KARŞIYIM ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Ben kesinlikle genel affa karşıyım çünkü bu, sadece hapishanelerin karışmasına neden oluyor'' dedi. Şahin, Merkez Orduevi'nde düzenlenen 30 Ağustos Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bir gazetecinin, ''BDP'nin özerklik talebine'' ilişkin sorusu üzerine Şahin, ''BDP'nin özerklik ve bayrak talebi iyi niyetli değil. Pek çok demokratik hak verildi biliyorsunuz. O yüzden devlet, bu yeni talepler karşısında dik durmalı'' dedi.  Şahin, ''genel af'' ile ilgili bir soruya, ''Ben kesinlikle genel affa karşıyım çünkü bu, sadece hapishanelerin karışmasına neden oluyor. İlle de yapılacaksa, yapılacağı zaman söylenmeli çünkü büyük beklentiler yaratıyor'' yanıtını verdi. 

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