-Şahin: ''Erçiş ve köylere 13 bin çadır dağıtıldı'' VAN (A.A) - 11.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'Toplamda bugüne kadar 13 bin çadır, Erciş'in köyleri ve merkezine dağıtılmış durumda'' dedi. Şahin, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında düzenlenen toplantıda, Erciş'te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Erciş merkezde 5 ayrı noktada, çadırkent yerleşim alanları bulunduğuna dikkati çeken Bakan Şahin, şöyle devam etti: ''Toplamda bugüne kadar 13 bin çadır, Erciş'in köyleri ve merkezine dağıtılmış durumda. İhtiyaç sahiplerine verilmiş. İnsanlarımız, köylerde, mahallerde ve evlerinin önünde, ya da kendilerine gösterilen uyun boş alanlarda, çadırlarında barınmak durumunda. Depremin, ekim ayında oluşu, ülkemizin kış mevsimine doğru yol aldığı bir tarihte oluşu, doğu bölgesinde olmamız dolayısıyla kışın bu bölgeye erken gelişi dikkate alındığında, ilk tedbir kaçınılmaz olarak, çadır ağırlıklı barınma tedbirleri şeklinde geliştirildi. Bu noktada ilin genelinde, 55 binlerde gerçekleşen çadır dağıtımı ve yerleşimi söz konusu oldu.'' Bakan Şahin, ilk aşama olan çadırlardan sonra kışa yönelik barınma çalışmalarının daha büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu: ''Birince aşama barınma çalışması olan çadırdan sonra, konteyner veya kısmi prefabrik sistemlerinin kurulması faaliyetleri, Van merkezde, köylerde ve Erciş'te yürütülüyor. Erciş'te iki mahallede, iki değişik konteyner yerleşim alanının altyapı saha hazırlığı hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde o alanlarda, konteyner yerleşimi ve akabinde de ihtiyaç sahibi insanların, aile ölçekli, mahalle esasına göre konteynere alınmaları gerçekleşecek.'' Beslenme hizmetinin de önem taşıdığına işaret eden Bakan Şahin, ''İlin tamamında yürütülen bir hizmet. Erciş merkezimizde 9 ayrı noktada, Kızılay ve diğer kurumların işlettiği aş evlerinde, 3 öğün esasına göre hesaplarsak, 31 bin kişiye her gün sıcak yemek hizmeti verilmektedir'' diye konuştu. Erciş'te bir başka hususun, Van merkezde de yürümesi gereken hasar tespit çalışmaları olduğuna değinen Şahin, şunları söyledi: ''Ön hasar tespit çalışmaları, Erciş'te tamamlanmıştır. Ama bildiğimiz gibi artçı depremler, her gün, gün içinde birden fazla gerçekleşiyor. Teknik arkadaşlarımızın ifadelerine göre, Sayın Şehircilik Bakanımızın ağırlıklı konusuna giren konuyu paylaşmış oluyorum. Artçı depremlerin belli bir periyotta devamını beklemeden yapılacak kesin hasar tespitlerinden, kesin bir sonuca gitmemiz mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bir müddet daha artçı depremlerin akışını, periyodunu beklemek durumundayız. Bütün bunlara rağmen mümkün olan noktalarda, artık kendisini belli eden binalarda, Van merkezde olduğu gibi, Erciş merkezde kesin hasar tespit çalışmaları yarından itibaren yürütülmeye çalışılacak.'' Erciş'te hayatin olabildiğince normale döndüğünü dile getiren Şahin, ''Hasar görmemiş, kullanılabilir iş yerleri itibarıyla çarşı pazar hareketliliği itibarıyla, hayat normale dönmüş durumda. Fırınlar, eczaneler, çalışıyor. İş yerleri çalışıyor. Temennimiz, hep birlikte, elbirliğiyle bu afeti aşıp, hasarları giderip, hayatı en kısa zamanda normalleştirmektir'' dedi.