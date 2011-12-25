-Şahin'e ''Yılın Siyasetçisi'' ödülü GAZİANTEP (A.A) - 24.12.2011 - Kafkas Diasporası Yılın En İyileri Ödül Töreninde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Yılın Siyasetçisi'' ödülünü aldı. Anatolian Otel'de açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Ali Şefik Özdemir ve Kamil Polat anısına ailelerine verilen, ''Onur Ödülü''nü takdim eden KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, böyle bir gecede bulunmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. ''Yılın Siyasetçisi'' seçilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e, ödülünü TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam verdi. Bakan Şahin, 'Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. 'Yasakları kaldıracağız, yolsuzluğu ve yoksulluğu önleyeceğiz' dedik. Demokratikleşme ve insan hak ve özgürlükleri konusunda çok yol aştık ancak daha aşmamız gereken yol var. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda hep beraber öldük ancak artık hep beraber yaşayacağız. Bizim tarihimizde asimilasyon yok, bizim tarihimizde utanacağımız bir olay yok'' diye konuştu. Bakan Şahin'e ödülünü veren TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam da bakanlığın Fatma Şahin'e çok yakıştığını belirterek, ''Bu hanım bakanımız, gerçekten daha bakan olmadan önce de kadın kolları genel başkanımızdı. Bakan olduktan sonra bu ödül ona o kadar yakıştı ki bütün kariyerini, hayatını, kadınlarımızın hayatına adıyor. Kendisini yürekten kutluyorum. Ama bir tehlikesi var, kadınlarla ihtilal yapabilir Türkiye'de, haberiniz olsun'' dedi. Bunun üzerine mikrofonu tekrar alan Bakan Şahin, ''Başkanım biz ihtilal için burada değiliz. Kadın erkek beraber, nimetin ve külfetin eşit paylaşıldığı bir Türkiye için buradayız' diye konuştu. Törende daha sonra, ''Yılın Belediye Başkanı'' ödülü Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, ''Yılın Sanatçısı'' ödülü Mehmet Aslantuğ'a, ''Yılın İşadamı'' ödülü Halis Din'e, ''Yılın Gazetecisi'' ödülü Fuat Uğur'a, ''Yılın İletişim Kanalı'' ödülü Jineps'e, ''Yılın Kültür Adamı'' ödülü Yaşar Güven'e, ''Yılın Sporcusu'' ödülü Nurettin Şen'e, ''Yılın Sivil Toplum Örgütü'' ödülü ise Kocaeli Kafkas Kültür Derneği'ne verildi.