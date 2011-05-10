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Politika

ŞAHİN'DEN YABANCI SERMAYE YORUMU KARABÜK (A.A)

10 Mayıs 2011 03:07

-ŞAHİN'DEN YABANCI SERMAYE YORUMU KARABÜK (A.A) - 09.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Yabancı sermayeye bir zamanlar tereddütle bakan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, o tereddütün ne kadar yanlış olduğunu zamanla gördüm'' dedi. Şahin, Şirinevler Mahallesi'ndeki AK Parti seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002'den itibaren istikrarın olduğunu, ülkenin dünyadaki itibarının da arttığını söyledi. İnsanların Türkiye'ye bakışının değiştiğini, yatırım yapmayı düşünmeyenlerin yatırımı gündemine aldıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti: ''Yabancı sermayeye de ülkenin ihtiyacı vardır, yabancı sermayeyi de çekeceksiniz. Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. 1996'da parlamentoya ilk defa İstanbul milletvekili olarak girdim. Bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. İzmit'te bir otomobil fabrikasının temeli atılacaktı. (Koskoca araziyi niye yabancılara veriyorsunuz) diye ben ve içinde bulunduğumuz parti yatırıma karşı çıktık. Şimdi daha sonradan anlıyorum ki, siyaset bir tecrübe işidir. Şu anda Türkiye'nin en çok ihracat yapan firmalarının başında o fabrika gelmektedir. Dünyaya oradan otomobil satıyoruz. Evet patenti farklı olabilir ama orada çalışan Türk işçisi ve mühendisidir. Yabancı sermayeye bir zamanlar tereddütle bakan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, o tereddütün ne kadar yanlış olduğunu zamanla gördüm.'' Şahin, birçok ülkenin yabancı sermayeyi çekmek için teşvikler uyguladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Yerli ya da yabancı olsun, 'gel kardeşim, Türkiye'ye yatırım yap, şuraya fabrika kur, insan çalıştır, Türkiye büyüsün ve kalkınsın' dediğimiz için ekonomimiz büyüyor. Bunu sağlamanın yollarından birisi de Türkiye'deki siyasi istikrardır. Koalisyon dönemi hükümetlerini hep birlikte yaşadık, birbirlerine çelme takmaya çalışanlar, (sen benim kararnamemi imzalamadın, ben de seninkini imzalamayacağım) diye aylarca kararnameler bazı bakanların masalarındaki çekmecelerinde saklı kalmıştır. İşler yürümemiştir. O nedenle Türkiye 2002'den sonra iki dönemdir AK Parti'yi tek başına iktidar yapmıştır.''

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