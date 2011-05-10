Şahin'den yabancı sermaye itirafı

T24 - Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Refah Partisi döneminde yabancı sermayeye karşı çıkmasının ne kadar yanlış olduğunu zamanla gördüğünü söyledi.





Şahin, 1996'da parlamentoya ilk kez girdiğinde İzmit'te bir otomobil fabrikasının temelinin atılacağını ve kendisiyle birlikte partisinin buna karşı çıktığını söyledi.



Şimdi o firmanın Türkiye'nin en çok ihracat yapan fabrikalarının başında geldiğini söyleyen Şahin, o zamanki bakış açısının yanlışlığına ve ekonomik büyüme için istikrara vurgu yaptı.



Mehmet Ali Şahin, Şirinevler Mahallesi'ndeki AK Parti seçim bürosunun açılışında konuştu.



Şahin, insanların Türkiye'ye bakışının değiştiğini, yatırım yapmayı düşünmeyenlerin yatırımı gündemine aldıklarını anlattı.





'KARŞI ÇIKTIK'



Şahin, ''Yabancı sermayeye de ülkenin ihtiyacı vardır, yabancı sermayeyi de çekeceksiniz. Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. 1996'da parlamentoya ilk defa İstanbul milletvekili olarak girdim. Bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. İzmit'te bir otomobil fabrikasının temeli atılacaktı. 'Koskoca araziyi niye yabancılara veriyorsunuz' diye ben ve içinde bulunduğumuz parti yatırıma karşı çıktık. Şimdi daha sonradan anlıyorum ki, siyaset bir tecrübe işidir.





'YANLIŞ OLDUĞUNU ZAMANLA GÖRDÜM'



Şu anda Türkiye'nin en çok ihracat yapan firmalarının başında o fabrika gelmektedir. Dünyaya oradan otomobil satıyoruz. Evet patenti farklı olabilir ama orada çalışan Türk işçisi ve mühendisidir. Yabancı sermayeye bir zamanlar tereddütle bakan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, o tereddütün ne kadar yanlış olduğunu zamanla gördüm'' dedi.





SİYASİ İSTİKRAR VURGUSU



Şahin, birçok ülkenin yabancı sermayeyi çekmek için teşvikler uyguladığını vurgulayarak, ''Yerli ya da yabancı olsun, 'gel kardeşim, Türkiye'ye yatırım yap, şuraya fabrika kur, insan çalıştır, Türkiye büyüsün ve kalkınsın' dediğimiz için ekonomimiz büyüyor. Bunu sağlamanın yollarından birisi de Türkiye'deki siyasi istikrardır.



Koalisyon dönemi hükümetlerini hep birlikte yaşadık, birbirlerine çelme takmaya çalışanlar, (sen benim kararnamemi imzalamadın, ben de seninkini imzalamayacağım) diye aylarca kararnameler bazı bakanların masalarındaki çekmecelerinde saklı kalmıştır. İşler yürümemiştir. O nedenle Türkiye 2002'den sonra iki dönemdir AK Parti'yi tek başına iktidar yapmıştır'' şeklinde konuştu.







