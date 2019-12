Şahin'den tehdide devam

“Seçimde hükümet değişmeyecek”

“İmkânlarınız yetmeye bilir”

Mehmet Ali Şahin, Antalya'nın Gündoğmuş ve İbradı ilçelerini ziyaret etti. Gündoğmuş girişinde vatandaşlarca karşılanan Şahin, partililerin araçlarla oluşturduğu konvoy eşliğinde ilçe turu attı. Seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenen Şahin, AKP Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Mehmet Özerem'e destek istedi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözüyle Türkiye'yi yönetenlere bir hedef gösterdiğini belirten Şahin, kırsal kesimde yaşayanlara en çok hizmeti AKP'nin götürdüğünü söyledi. Mehmet Özerem'in birçok vaatte bulunarak, kendisinden destek istediğine dikkat çeken Şahin, bu durumun kendisine de sorumluluk yüklediğini vurguladı. Anadolu'nun bir köyünde doğduğunu ve babasının işçi emeklisi olduğunu dile getiren Şahin, öyle devam etti:"Ben böyle bir insanın çocuğuyum. Dobra dobra konuşmayı severim. Şimdi Gündoğmuş'a belediye başkanı seçeceğiz. Her siyasi partiden belediye başkan adayı arkadaşlarımız var. Başka partiden de olsalar hepsi kardeşlerimiz. Mehmet hocam Gündoğmuş'un sorunlarından, yapacağı hizmetlerden bahsetti. Ben de kendisine diyorum ki Mehmet kardeşim, siz veya bir başka belediye başkanı arkadaşım buraya seçildiğiniz taktirde, hangi belediye başkanı arkadaşımız burada görev yaparsa yapsın, Ankara'dan gelecek nüfusa göre pay değişmez. Ancak şunu iyi biliyorum ki her ay size Ankara'dan, İller Bankası’ndan gönderilen belediye payı buradaki personelinizin maaşını ödemeye yetmez. O nedenle sizin söylediğiniz hizmetleri yapabilmeniz için birtakım projeler geliştirmeniz ve bunlar için Ankara'dan destek almayı başarmanız gerekir. Bana diyorsunuz ki 'Sayın Bakan Gündoğmuşlular beni belediye başkanı seçerse şu, şu hizmeti yapmak için sizden yardım ve destek istiyorum' Benim de cevabımı hem siz hem Gündoğmuşlular biliyor. Ben de biliyorum ki merkezi hükümetin desteği ve yardımı olmadan sorunları çok olan ilçelerimize, beldelerimize tabii ki yeterli hizmet götürülemez. Diyorum ki burada belediye başkanı olduğumuz taktirde, icraatlarının gerçekleşmesi için Antalya Milletvekili olarak, Antalya'dan çıkmış bir bakan olarak size elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Çünkü o vaatlerin gerçekleşmesi başka şekilde mümkün olmaz."İktidarda oldukları süre içerisinde çok sayıda hizmete imza attıklarını vurgulayan Şahin, "29 Martta yapılacak olan seçimlerde Türkiye'de merkezi iktidar, hükümet değişmiyor" dedi.Seçimde belediye yönetimlerinin değişeceğine işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yani Ankara'daki Hükümet devam ediyor, iş başındayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında üzerimizdeki görevlerimiz devam ediyor. Gündoğmuş'ta belediye başkanı olarak yapmayı vaat ettiği hususların gerçekleşmesi için de bir Antalya Milletvekili olarak, sizden biri olarak en büyük desteği vermeye elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Oy sizindir, tercih sizin. Siz, seçeceksiniz. Seçerseniz diyoruz. Böyle bir tercihte bulunursanız, beni de sorumluluk altına sokarsınız. Çünkü geldim, kendisine destek için yanındayım. Mademki benim partimin belediye başkan adayıdır. Siz seçerseniz, onun üstlenmiş olduğu sorumluluğu ben de üstlenmiş olacağım."Adalet Bakanı Şahin, daha sonra İbradı ilçesine geçti. Buradaki bir kahvehanede vatandaşlara seslenen Şahin, Türkiye'nin her yerinde onlarca, hatta yüzlerce İbradılı yüksek yargıç, hakim ve savcıların görev yaptığını söyledi. İbradılıların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken çocuklarının en önemli mevkilere gelmesi için gösterdikleri çabaya saygı duyduğunu dile getiren Şahin, bu ilçenin gönlünde ve gözünde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.Sağlık ve eğitimde önemli hizmetler yaptıklarını belirten Mehmet Ali Şahin, "Biz hizmet için yola çıktık. Bu ülkenin düğüm düğüm olmuş problemlerine bir düğüm de biz atalım diye yola çıkmadık" dedi.İbradılıların AK Parti kurulduğundan bu yana her seçimde kendilerine destek verdiğini dile getiren Şahin, İbradı Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Muharrem Kaya'nın altyapı sorunlarına çözüm getirdiğini söyledi. Kaya'dan üst yapıya da önem vermesini isteyen Şahin, şunları kaydetti:"Belediye imkânlarınız bunu hemen yapmaya imkân vermeyebilir. O nedenle seçimden sonra... Tabii kimin belediye başkanı olacağına halk karar verecek. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Şimdi şöyle bir soru sorulabilir bana: (Peki Bayın Bakanım sandıktan Muharrem bey yerine başkası çıktı ona yardımcı olmayacak mısınız?) Zaten yasa gereği hangi partiden olursa olsun belediyelerimiz İller Bankasından pay alırlar. Şu partiden, bu partiden diye ayrım yapılarak gönderilmez. Biz AK Parti döneminde herkese eşit davrandık. Kimseye farklı muamele yapmadık. Borçluysa borcunun tamamını kesmeyin, yüzde 40'ını kesin dedik. Bunu hem iktidar, hem muhalefet partili belediyelere uyguladık. Ancak bu payın dışında da ihtiyaç oluyor. Bu ihtiyaçların giderilmesi konusunda bizim partili belediye başkan arkadaşlarımız proje üretmekte ve bu işleri takipte daha başarılı oluyorlar. Benim gözlemim budur."