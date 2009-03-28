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Politika

Şahin'den son dakika sigortası

Sosyal Güvenlik Reformu’nun yürürlüğe girmeden önce Bakan Şahin’in iki çocuğunu SSK’lı yaptırdığı ortaya çıktı

28 Mart 2009 02:00

Sosyal Güvenlik Reformu’nun yürürlüğe girmesinden hemen önce Adalet Bakanı Şahin’in, 15 yaşındaki kızı Büşra ile 13 yaşındaki oğlu Burak’ı SSK’lı yaptırdığı ortaya çıktı. 65 yaş koşulundan kurtulan Büşra 58’inde, Burak ise 60’ında emekli olabilecek.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, Sosyal Güvenlik Reformu’nun, ileri yaşta emeklilik uygulamasına ilişkin hükmü yürürlüğe girmeden önce biri 15, diğeri 13 yaşında olan çocuklarını sigortalı yaptırdığı belirlendi.

İşe girdi, çıktı

Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarına göre Şahin’in 1993 doğumlu kızı Büşra Şahin, "12 Nisan 2008’de, Ankara Cinnah Caddesi’ndeki Cem Şahin Avukatlık Bürosu’nda işe girdi. Büşra Şahin, aynı tarihte işten ayrıldı. Böylece bir günlük çalışması karşılığı 20.28 TL kazanç elde eden Büşra, aynı yaştaki yüzbinlerce gence göre çok daha erken emekli olma hakkını elde etti.

Yine SSK kayıtlarına göre, Şahin’in 1995 doğumlu oğlu Burak, adresi İstanbul Beşiktaş Akatlar’da görünen Dualist Reklam Yayıncılık Şirketi’nde Nisan 2008’de beş gün, mayısta 10 gün sigortalı çalıştırıldı. Burak Şahin, 15 gün çalışmasının karşılığında 315 TL kazanç sağladı. 26 Nisan 2008’de işe giren Burak, 10 Mayıs 2008’de işten ayrıldı.

Şahin’in sadece bir gün sigortalı gösterdiği kızı Büşra, 8 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren yeni Emeklilik Yasası’nın "geç yaş" (65) koşulundan kurtularak, 58 yaşında emekli olma şansını yakaladı. Böylece Büşra, 7200 gün yerine, 7000 gün prim yatıracak. Bundan sonra çalışacağı ilk 10 yıl için her yıla özgü yüzde 3 oranında emekli aylığı ve ikramiyesi hesaplanacak. Yeni yasaya tabi olacakların hesabı ise yüzde 3 yerine yüzde 2 üzerinden yapılacak. Büşra Şahin, aylık hakkını kazandıktan sonra hukuken çalışabilme olanağını da bugünden kazandı. Emsalleri ise emekli aylığı aldıkları sürece çalışamayacaklar. Bakan Şahin’in oğlu Burak ise 65 yerine 60 yaşında emekli olma hakkı kazanırken, ablası için geçerli olan avantajlar kendisi için de geçerli olacak.

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