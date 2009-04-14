Şahin'den şimdi de özel Corvette tasarımı

Ferrari’nin efsane modelinin yeniden yorumu olarak nitelenen özel bir “Dino” tasarlayan Şahin, şimdi Amerikalı Mallet Cars firmasıyla birlikte kişiye özel Corvette üretmeye hazırlanıyor.



Bilgisayar destekli olarak üç boyutlu modellendirme üzerine çalışan, ancak yakın bir zaman önce Hollandalı Axel van Mourik ile birlikte “Ugur Sahin Design” firmasını kuran 24 yaşındaki Türk tasarımcı Uğur Şahin, ses getirecek projelerini hayata geçirmeye başlıyor.



Milliyet’ten Levent Köprülü’nün haberine göre, daha önce Ferrari’nin efsane modelinin yeniden yorumu olarak nitelenen özel bir “Dino” tasarlayan Şahin, şimdilerde Amerikalı Mallet Cars firmasıyla birlikte kişiye özel Corvette üretmeye hazırlanıyor.



Çift turbo takviyesi...



Özellikle yerli-yabancı tasarım ve modifiye forumlarının yakından izlediği bir tasarımcı olan Uğur Şahin’in Corvette C6 modeli üzerine geliştirilen “Z03” projesi, çok kısıtlı sayıda ve özel bir fiyata satılacak.



Bu çok özel otomobili isteyen müşterilerin, öncelikle bir C6 Corvette alarak modifiye üzerine çalışan Mattel firmasına başvurması gerekiyor. Mattel, Şahin’in çizdiği gövdeyi bu aracın üzerine oturttuktan sonra kendi oluşturduğu liste sayesinde motorunu 700 ile 999 HP arasında değişik güçlere çıkartıyor. 1000 HP’ye yaklaşan güç için motorda çift turbo bulunuyor olacak.



100 bin dolar gerekli



Şahin’in bu özel Z03’ünü satın almak o kadar kolay olmayacak. Zira Z03’ün gövdesinin fiyatı 69 bin dolar civarında olacakmış. Buna, “kurban” olarak seçilen Corvette C6’nın kendi fiyatı dahil değil tabii. 700 HP’lik versiyonu 32 bin 700, 999 HP’lik versiyonuysa 35 bin 800 dolara mal olacak. Yani Corvette için kendi fiyatı dışında yaklaşık 100 bin dolar ekstra ödeme yapmak gerekiyor. Rengine ise müşteri karar verecek.



Uğur Şahin’in ve Hollandalı ortağının bundan sonraki hedefiyse, Dino olarak anılan Ferrari Passionata adını verdiği projesini hayata geçirmek. Bunun için yine Amerikalı ünlü bir firma olan “Kirkham Motorsports” ile anlaştığı belirtilen Şahin, bu araçtan 9 adet üretilmesini planlıyor. Hedef ise petrol zengini ülkeler.



Bu araca sahip olmak için de Ferrari 599 alarak bunu Amerika’ya göndermek gerekiyor. Araç, dönüşte 599 GT-S Passionata haline gelmiş oluyor. Tabii bunun fiyatı şimdilik belirsiz.

