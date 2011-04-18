-ŞAHİN'DEN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI TBMM (A.A) - 18.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan'da, TBMM Genel Kurulu'nun özel gündemle toplanması için milletvekillerine çağrıda bulundu. Alınan bilgiye göre, Şahin'in çağrısında, TBMM'nin açılışının 91. yıl dönümü kapsamında Genel Kurulun saat 14.00'de özel gündemle toplanacağı belirtildi. Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, cumartesi günü TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, Birinci Büyük Meclis'te anma töreni ve TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul töreni gerçekleştirilecek. Saat 19.30'da TBMM Tören Salonu'nda resmi kabul gerçekleştirilecek. 24 Nisan Pazar günü ise TBMM Genel Kurul Salonu'nda 8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi toplanacak.