-ŞAHİN'DEN, KAZA GEÇİREN MİLLETVEKİLİ CENGİZ'E ZİYARET ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bugün geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan MHP Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz'in sağlık durumunu öğrenmek üzere Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Cengiz'i ziyaret eden ve hastane yetkililerinden sağlığı hakkında bilgi alan Şahin, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milletvekili Cengiz'in bu sabaha karşı trafik kazası geçirdiğini anımsatan Şahin, ''Birtakım kırıkları olmakla birlikte şu an kendisiyle iletişim kurabiliyoruz'' dedi. Cengiz'in hastanenin yoğun bakım ünitesinde kontrol altında tutulduğunu belirten Şahin, ''Yaptığım görüşmede bu arazların giderilebileceğini ve sağlığına kavuşabileceğini ifade ettiler. Tabii ki bundan büyük memnuniyet duydum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diliyorum. Mensubu olduğu MHP'ye, genel başkana ve yöneticilerine de geçmiş olsun diyorum'' diye konuştu. Şahin, zaman zaman milletvekillerinin yoğun çalışma temposu içerisinde bu tür kazalar geçirdiklerini, geçmişte bunun örnekleriyle karşılaştıklarını belirterek, bu kazalarda hayatını kaybeden milletvekillerinin olduğunu hatırlattı. Bu tür olaylarla bir daha karşılaşılmaması temennisinde bulunan şahin, ''Allah bir daha göstermesin'' dedi. -''ÜÇÜNCÜ BİR PERSONEL VERİLECEK''- Şahin, milletvekillerinin en çok bu tür konulara çözüm bulunması şeklinde talepleri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Seçim bölgelerine gidip gelmede kendilerine yardımcı olabilecek bir şoför tahsisinin sağlanmasını hep talep etmişlerdir. Bu konu en son yaptığımız TBMM Başkanlık Divanı toplantısının da gündemine divan üyesi arkadaşlarımızca getirildi. Oradan bir karar çıktı. Seçimden sonra uygulanmak üzere milletvekili arkadaşlarımıza üçüncü bir personel verilecek. Ama bu personel hangi nitelikte bir personel olacak, hangi bakımdan milletvekillerine yardımcı olacak bunun seçim sonucu oluşacak başkanlık divanı kararlaştıracak. Bir adım atılmıştır. Temenni ediyorum ki milletvekili arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun talebini karşılamak mümkün olur.'' Bir gazetecinin ''Cengiz'in genel sağlık durumunun ağır olduğu söylenmişti, hayati tehlikesi bulunuyor mu?'' şeklindeki sorusu üzerine, Şahin, ''Evet. Tabii yoğun bakımda olmuş olması durumun ağır olduğunu ifade ediyor. Ama ben bu konuda uzman değilim'' dedi. -''DURUMU GAYET İYİYE GİDİYOR''- Hastane Başhekimi Prof. Dr. Murat Bozkurt da Cengiz'in sağlık durumu hakkında son bilgileri verdi. Cengiz'in akciğerinde ciddi bir yaralanma olduğunu, bunun dışında omurgasında, omuzunda, dirseğinde ve kalçasında kırıkları bulunduğunu belirten Bozkurt, ''Akciğer boşluğuna bir tüp takarak kanı boşalttık. Sabahtan itibaren yapılan tedaviler sonucu durumu gayet iyiye gidiyor. Bizim şu anda ümidimiz de çok iyi. İnşallah iyi sonuçlar çıkacak, şifa ile göndereceğiz'' diye konuştu.