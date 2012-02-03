-Şahin'den karakol ziyareti ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Yenimahalle'de bir karakolu ziyaret ederek polislerle öğle yemeği yedi. Bakan Şahin, cuma namazını Yenimahalle'deki bir camide kıldıktan sonra yakındaki Yenimahalle Merkez Karakolu'na gitti. Burada karakolu gezen ve memurlarla konuşan Şahin, çıkışta yaptığı açıklamada, her zaman yapmaya çalıştıkları ziyaretlerden birini gerçekleştirdiklerini söyledi. Polislerin Mevlit Kandili'ni de kutlayan Şahin, karakolda özellikle gözlem odasına baktığını ve bir sıkıntı olmadığını dile getirdi. İlçeyle ilgili başka konuları da kendisine eşlik eden Kaymakam Meftun Dallı ile konuştuğunu anlatan Şahin, öğle vakti olduğu için öğle yemeklerini de polislerle ve karakola müracaata gelen bir vatandaşla yediklerini anlattı.