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Politika

Şahin'den kara harekatı açıklaması ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 15:09

-Şahin'den kara harekatı açıklaması ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Sınır ötesi operasyon, havadan olduğu gibi kara harekatı da sınır komşusu ile yapılan görüşmelere bağlı olarak her an yapılabilir'' dedi. Şahin, makamında Almanya Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Bakanı Maria Böhmer ve beraberindeki Alman parlamenterlerle görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, sınır ötesine kara harekatıyla ilgili gelinen noktanın ne olduğunun sorulması üzerine kara harekatının her zaman yapıldığını, askerlerin, polislerin karada hizmet verdiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Yani karada boşluk yok. Görevlilerimiz sürekli karada harekat halindeler. Kara harekatından kasıt, sınır ötesi bir kara harekatı ise o tabii ki ayrı bir konu. onun değerlendirmesi devam ediyor. Ama bizim kendi sınırlarımız dahilinde kara harekatımız, karadan kontrol, karadan suç ve suçlularla mücadelemiz devam ediyor. Sınır ötesi harekat da havadan olduğu gibi karadan da sınır komşumuz ülkeyle yapılan görüşmelere bağlı olarak her an yapılabilir.''

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