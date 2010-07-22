-ŞAHİN'DEN İÇ HİZMETTEKİ DEĞİŞİKLİĞE DESTEK TBMM (A.A) - 22.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TSK İç Hizmet Kanununun ''Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır'' hükmünü içeren 35. maddesinin değiştirilmesinin iyi olacağını belirterek, ''Şu ana kadar değiştirilmemiş olmasını da bir eksiklik olarak görürüm'' dedi. Şahin, Japonya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Takahiro Yokomichi ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda ''taş atan çocuklar'' düzenlemesi olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Yasanın dün kabul edildiğinin anımsatılması üzerine Şahin, hangi suçu işlerse işlesin çocuklara sahip çıkmanın, bir suçlu olarak büyümesine engel olmanın, Türkiye'yi yönetenler olarak görevleri olduğunu kaydetti. Şahin, çocukların değişik örgütler tarafından suça teşvik edilebileceğine işaret ederek, devletin, görevinin çocuklara sahip çıkmak olduğunu anımsattı. Şahin, anayasanın, çocuklara sahip çıkmayı devlete görev olarak verdiğine dikkati çekerek, ''O nedenle bu yasal düzenlemeyi, çocuklarımıza sahip çıkma, cezaevine düşseler bile, onları topluma yeniden kazandırmaya imkan sağlayacak önemli bir değişiklik olarak değerlendiriyorum. Hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu. -''REFERANDUMDA GÖRÜŞÜNÜ BELİRTTİ DİYE YORUMLANMASIN''- 12 Eylül darbesinin ardından asıl mağdurun kim olduğu tartışmaları yapıldığı anımsatılarak, ''Sizce 12 Eylül'ün asıl mağduru kim?'' sorusuna Şahin, ''Türk halkıdır, Türk halkının iradesi mağdur olmuştur. Çünkü Türk halkının iradesinin tecelli ettiği Meclis kapatılmıştır. Asıl mağduriyet, halkımıza dönüktür. O nedenle o tür tartışmaları bile gereksiz görüyorum. Türkiye'nin daha da demokratikleşmesi, millet iradesinin üzerinde başka güçlerin olmaması, millet iradesini ıskata ve ortadan kaldırmaya yönelik her türlü teşebbüsün önünün birtakım yasal düzenlemelerle kesilmiş olması veya kesilecek olması, bana göre Türkiye'de ileri bir adımdır'' karşılığını verdi. Şahin, bu cümlelerinin, ''Meclis Başkanı, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda görüşünü belirtti'' şeklinde yorumlanmamasını isteyerek, bunun, genel bir değerlendirme olduğunu kaydetti. Bir gazetecinin, ''Darbenin yasal dayanağı olduğu iddia edilen İç Hizmet Kanunu 35. maddesinin değiştirilmesi gerekir mi?'' sorusunu Şahin, ''Değiştirilse iyi olur diye düşünüyorum. Şu ana kadar değiştirilmemiş olmasını da bir eksiklik olarak görürüm. Türkiye'de millet iradesini savunmak ve millet iradesinin yansıdığı parlamentonun hukukunu korumak, herkesin görevidir. Özellikle şu anda bu parlamentonun başkanı olarak görev yapan benim, üzerinde en hassasiyetle durmam gereken konudur diye değerlendiriyorum'' diye yanıtladı.