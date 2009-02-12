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Politika

Şahin'den 'Dersim' tepkisi

Bakan Şahin, Tunceli'nin adının 'Dersim' olarak değiştirilmesi girişimini, "Altında bölücü bir zihniyet yatıyor" diye yorumladı.

12 Şubat 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, DTP'lilerin Tunceli'nin adının 'Dersim' olarak değiştirilmesi girişimini, "Ülkenin bütünlüğünü bozacak bir eylem. Bunun altında bölücü zihniyet var" şeklinde değerlendirdi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 89'uncu yıldönümü kutlamalarına katılan Bakan Şahin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis'in, "Tunceli'nin adının 'Dersim' olarak değiştirilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunacağız" şeklindeki açıklaması sorulan Şahin, Türkiye'nin gündeminde böyle bir olayın olmadığını söyledi.

Hükümetin de gündeminde olmadığını kaydeden Şahin, "Bu girişimi ve açıklamayı kesinlikle yanlış buluyoruz. Bunun altında bölücü bir zihniyet yatıyor. Ben böyle düşünüyorum. Bölücü bir zihniyetin ülkenin bütünlüğünü bozacak bir eylem olarak görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeyi reddediyoruz" dedi.

Şahin, Danıştay saldırısı sanığı Alparslan Arslan'ın koğuşunda yangın çıkardığı konusundaki haberlere ilişkin bir soru üzerine ise konudan haberi olmadığını, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü ile görüşüp daha sonra gerekirse detaylı açıklama yapacağını belirtti.

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