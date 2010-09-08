-ŞAHİN'DEN ''DAYANIŞMA'' VURGUSU TBMM (A.A) - 08.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Sorunları çözmenin en etkili yolunun dayanışma ruhuyla kenetlenerek, işbirliği içerisinde demokrasiyi güçlendirmekten, özgürlükleri geliştirmekten, ekonomiyi büyütmekten geçtiğini'' belirtti. Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, millet olarak, toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayını geride bırakırken; sevginin ve hoşgörünün ifadesi olan Ramazan Bayramını karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını bildirdi. İçerisinde sayısız güzellikleri barındıran bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, kucaklaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günler olduğunu ifade eden Şahin, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma duygularının arttığı bayramların birlik ve beraberliği simgeleyen ortak değerlerin başında geldiğini bildirdi. Mehmet Ali Şahin, iyilik ve güzelliklerin filizlendiği bayramların, aynı zamanda millet olma şuuruna ermenin, milleti bir arada tutan değerleri geliştirmenin vesilesi olduğunu vurguladı. Milletin köklü tarihinden ve zengin kültüründen aldığı bu değerlere sahip çıkarak geleceğe taşımanın herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu belirten Şahin, mesajında şunları kaydetti: ''Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğu ile batının kesişme noktasında bulunan ülkemiz, şanlı tarihimiz, kültür zenginliğimiz, dinamik yapımız ve manevi değerlerimizden aldığı ilhamla aydınlık bir geleceğe doğru azimle ilerlemektedir. Gelecek kuşaklara demokrasisi güçlenmiş, özgürlükleri gelişmiş, insanları refah içinde yaşayan; sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün hakim olduğu bir Türkiye bırakmak en büyük hedefimizdir. Uluslararası alanda yürüttüğü barışa dayalı politikasıyla dünyanın ve bölgesinin güçlü ve yapıcı ortaklarından biri durumuna gelen Türkiye'nin geleceği parlaktır. Milletimizin en yüce temsil organı olan Meclisimiz, ülkemizin temel sorunlarını çözme, demokrasiyle taçlanmış Cumhuriyetimizi daha da ilerilere taşıma konusunda gayretle çalışmaktadır. Sorunlarımızı çözmenin en etkili yolu dayanışma ruhuyla kenetlenerek işbirliği içerisinde demokrasimizi güçlendirmekten, özgürlüklerimizi geliştirmekten, ekonomimizi büyütmekten geçiyor. Ramazan Bayramının ardından 12 Eylül'de yapılacak referandumun milletimizin bugüne kadar büyük bir olgunlukla işletmeyi başardığı demokrasi anlayışına uygun bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızın sandık başına giderek bu önemli vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerinin demokrasimizin gücünün artmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Sağduyu içerisinde gerçekleşmesini arzu ettiğimiz referandumda vatandaşlarımızın özgür iradeleriyle verecekleri kararın, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.''