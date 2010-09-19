-ŞAHİN'DEN BDP'YE UYARI ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, BDP'nin eğitimi boykot kararıyla ilgili olarak, ''Kimse çocuklar üzerinden siyaset yapmasın'' dedi. Şahin, Keçiören'de Eskipazarlılar Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (ANASDER) merkezinin açılış törenine katıldı. Mehmet Ali Şahin, açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin BDP'nin anadilde eğitimi desteklemek amacıyla eğitimi boykot kararını sorması üzerine Şahin, öncelikle yarın başlayacak eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. KPSS'deki kopya iddiaları nedeniyle 30 bin öğretmenin atanamadığını anımsatan Şahin, kopya çekenlerin bir ''insanlık suçu'' işlediğini söyledi. Şahin, yarın bazı bölgelerde bir siyasi partinin çağrısı üzerine boykot uygulanacağının ifade edildiğini, bu konuyla ilgili kendisinin de 2 gün önce değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, ''Çocuklarımız üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın. Çocuklarımızı siyasi amaçları için kullanmasın'' dedi.