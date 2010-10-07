-ŞAHİN'DEN BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Hukuk devletinin bütün kurumlarıyla var olmasında ve yaşatılmasında en büyük rol, hiç kuşkusuz bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine aittir'' dedi. Şahin, ''10 Temmuz Dünya Hukuk Günü'' dolayısıyla yayımladığı mesajında, modern toplumların kurucu unsurlarından biri olan hukuk sisteminin, yönetimin de ayrılmaz parçalarından olduğunu belirtti. Bir ülkede barış ve huzuru temin etmenin yolunun, hukuktan ve hukukun üstünlüğünden geçtiğini ifade eden Şahin, hukuk devleti ilkesinin, çağdaş demokrasilerin belirleyici niteliği olduğuna dikkati çekti. Hukuk devletinin, demokrasinin yanı sıra evrensel kuralların üstünlüğünün de güvencesi olduğunu vurgulayan Şahin, demokrasi ile hukuk devletinin, birbirlerini tamamlayan iki temel kavram olduğunu belirtti. Şahin, mesajında şunları kaydetti: ''Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunda belirlendiği gibi, bir hukuk devletidir ve bugüne kadar demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri esas almıştır. Hukuk devletinin bütün kurumlarıyla var olmasında ve yaşatılmasında en büyük rol, hiç kuşkusuz bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine aittir. Bağımsız yargının görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi, hukuk devleti anlayışını geliştirecek, demokrasimizi güçlendirecek, halkımızın adalete duyduğu güveni artıracaktır.'' Türkiye'nin, Cumhuriyetin temel vizyonu olan çağdaş uygarlık düzeyine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Şahin, ''Bu değişim ve gelişim sürecinin, olmazsa olmaz bir unsuru olarak hukuk alanında da son derece önemli yenilikler gerçekleştirilmektedir. Demokrasimizin kalbi Yüce Meclisimizin, Türkiye'nin evrensel normlara uygun hukuk devleti yapısına ve adalet sistemine ulaşması için üzerine düşen görevleri yapmaya devam edeceğinin bilinmesini isterim'' dedi.