-ŞAHİN'DEN ABD'YE BELGE İMASI ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Wikileaks belgeleri ile ilgili olarak, ''Belge olarak ifade edilen bu bilgilerin bir internet sitesinde yayınlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şudur, ABD'ye rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayınlandığı kanaatinde değilim'' dedi. Şahin, Türkiye Kızılay Derneğini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin, ''Yüksek Askeri Şura sonuçlandı. Arzı söz konusu ve şu anda Cumhurbaşkanlığı vekaleti sizde. Bu noktada size herhangi bir arz söz konusu mu, yoksa Cumhurbaşkanının dönüşü mü beklenecek?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Bana şu ana kadar böyle bir husus sunulmadı. Herhangi bir bilgim yok'' karşılığını verdi. Şahin, bir başka gazetecinin Wikileaks belgeleri ile ilgili değerlendirmesini sorması üzerine de şöyle konuştu: ''Onunla ilgili birçok değerlendiremeler yapılıyor. Ben de sizler gibi takip ediyorum. Ancak, sadece kişisel görüşlerimi hitap edebilirim. Sadece, iki cümle bu konuda kullanmak isterim. Belge olarak ifade edilen bu bilgilerin bir internet sitesinde yayımlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şudur. ABD'ye rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayımlandığı kanaatinde değilim.''