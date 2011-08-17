-Şahin'den "trafik denetimi" genelgesi ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü, ''Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında DenetiminEtkinliğinin Arttırılması'' konulu bir genelge yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin imzasıyla yayımladığı ''Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Demetimin Etkinliğinin Arttırılması'' konulu genelgede, trafik kazaları ve sonucundaki ölüm, yaralanma ve maddi kayıpların azaltılmasına yönelik faaliyetlerin kamuoyunda takdirle karşılandığı belirtildi. İl emniyet müdürlüklerine gönderilen genelgede, her geçen gün artan araç ve sürücü sayısına rağmen özellikle ölümlü kaza sayısında ciddi azalmaların görüldüğü kaydedilerek, ''Son yıllarda meydana gelen trafik kazalarının önemli bir kısmının tek taraflı, yoldan çıkma ve devrilme şeklinde veya önünde seyreden veya duran bir araca çarpma şeklinde olduğu'' bildirildi. ''Hız ihlalleri, alkollü araç kullanımı, uykusuzluk ve yorgunluk ile araç kullanma ve dinlenme sürelerine uymama'' gibi konular üzerinde daha fazla durulması gerektiği vurgulanan genelgede şunlar kaydedildi: ''Başta otoyollarımız ve bölünmüş karayollarımız olmak üzere, hız ihlallerinin ve bu ihlaller sonucu trafik kazalarının yoğunlaştığı yer ve yol kesimleri ile gün ve saat dilimleri tespit edilerek, başta radarlı, kameralı teknolojik araç gereç ve benzeri imkanlarımız da seferber edilerek etkin bir hız denetim stratejisi ortaya konulacak ve kararlılıkla uygulanacaktır. Ancak bu yapılırken, yol kullanıcıları tarafından kendilerine pusu-tuzak kuruluyor gibi algılamalara neden olabilecek uygulamalardan kesinlikle kaçınılacak, denetimlerin amacı ve neden o yol kesiminde yapıldığı gibi konularda kamuoyuyla da bilgi paylaşımına gidilecektir. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın trafik güvenliğinde yaratabileceği riskler konusunda yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine medyanın da katkıları alınarak ağırlık verilecek, ayrıca bu konuda sivil ve ihbarlı denetimler yapılacaktır. Meydana gelen trafik kazalarının önemli bir bölümünün alkol etkisinde araç kullanımı sonucu gerçekleştiği görülmektedir. Alkol etkisi altında araç kullanımı ile bunun sonucundaki trafik kazalarının yoğunlaştığı yer, gün ve zaman dilimleri tespit edilecek ve bu tespitler doğrultusunda denetim programları hazırlanarak etkin bir şekilde uygulanacaktır.'' Ticari amaçlı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin ve şoförlerinin takograf ve alkol kontrollerinin yanında diğer gerekli kontrollerin terminallere giriş ve çıkışlarında sıkı bir şekilde yapılması gerektiği bildirilen genelgede, ''Yol kenarı denetim istasyonlarında ve iliniz trafik kuruluşlarının birim amirlerince belirlenecek güvenli yerlerde, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar başta olmak üzere uygun görülecek araç ve sürücüleri üzerinde de uykusuz ve yorgun araç kullanımı ile süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verilecektir '' denildi. Özellikle bölge trafik kuruluşlarında, sürücülerin kısa süreli dinlenebilecekleri ortamların oluşturulması istenen genelgede, ''Uykusuzluk ve yorgun olan özel araç sürücülerine, dinlendikten sonra yola devam etmeleri hatırlatılacak, ticari araç sürücülerinden çalışma ve dinlenme sürelerini ihlal ettiği anlaşılanların ise taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecektir ve yorgunluğu, uykusuzluğu veya süre ihlali tespit edilen sürücülere buralarda dinlenebilecekleri belirtilecektir'' ifadesi kullanıldı. -Elektronik denetim sistemleri yaygınlaştırılacak- ''Trafik kazalarının sonucundaki ölümlerin yarıya yakınının şehir içlerinde meydana geldiği ve bu kazalarda hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünü yayaların oluşturduğu'' bilgisine vurgu yapılan genelgede, şunlar kaydedildi: ''Bu kazaların nedenlerine bakıldığında, genelde sürücülerin yayalara ilk geçiş hakkını vermediği, yayaların da alt ve üst geçitleri kullanmadığı, sürücülerin şehir içi hız limitleri başta olmak üzere, kavşaklarda ışık ve geçiş önceliğine uymamaları sonucunda meydana geldiği görülmektedir. Şehir içi trafiğinde meydana gelen trafik kazalarını önlemek amacıyla, elektronik denetim sistemleri yaygınlaştırılarak etkinliği arttırılacak, sivil personel ve araçtan oluşan trafik ekipleri görevlendirilerek ihbarlı denetimlere ağırlık verilecektir. Şehirler arası karayollarında ise şoförünün rızası alınmak şartıyla kamyonlara ve bilet alınmak suretiyle otobüslere sivil görevlilerimiz bindirilerek gerek binilen aracın, gerekse karayolunda seyreden diğer araç ve sürücülerinin denetimleri gerçekleştirilecektir. Kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları yüzde 65'lere varan oranlarda azalttığı bilimsel tespitlerle de anlaşılan ve adeta yaşam garantili bedava hayat sigortası olan emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik başta eğitim faaliyetleri olmak üzere her türlü etkinlik ve çalışmaya ağırlık verilecek, denetime tabi tutulan ve emniyet kemerini takmayan sürücü ve yolculardan emniyet kemerlerini takmaları istenecek ve kendilerine gerekli bilgilendirmelerde bulunacaktır. Ülkemiz genelinde şehir içi ve şehir dışı karayolları ayrımı yapmaksızın 2011 yılı sonuna kadar emniyet kemeri kullanımının yüzde 100'e ulaşmasına yönelik azami gayret gösterilecektir. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan bütün faaliyetler, sonuçlan ve hedeflere ulaşma durumları zaman zaman medya aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır.''