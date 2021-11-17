Şahinbey Belediyesi başkanının ortağının akrabası, belediyenin üç iştirakinde birden yönetici

AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ortağının akrabası Buket Yıldırım’ın, belediyenin iki iştirak şirketinde genel müdür, bir şirkette de yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Belediye başkanı Tahmazoğlu’nun META Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi bulunuyor. Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre bu şirketin ortakları arasında Muhammed Ersöz de var. Ersöz, 4 Şubat 2024 tarihine kadar şirkette müdür olarak yer aldı. Ersöz’ün kayınbiraderi Ömer Ahmet Yıldırım’ın eşi Buket Yıldırım’ın belediye iştiraklerinde birden çok görev aldığı görülüyor.

İlçe belediyesinin CHP’li üyesi Uğur Kalkan ise söz konusu duruma tepki gösterdi.