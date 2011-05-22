-ŞAHİN: "KASETLER SİYASETE ZARAR VERİYOR" ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, internette yayınlanan bazı görüntülerin ardından MHP'de yaşanan istifalarla ilgili ''Seçimlere doğru giderken bir siyasi partimizin böyle bir durumla karşılaşmış olması, hepimizi üzmektedir. Bu durumun sadece bir siyasi partimize değil, siyaset kurumuna da zarar verebileceğini düşünenlerdenim'' dedi. Şahin, Ankara Karabüklüler Derneği Kültür Evi açılış törenine katıldı. Kültür Evi'ne gelişinde gazetecilerin, MHP'de yaşanan istifalarla ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Seçimlere doğru giderken bir siyasi partimizin böyle bir durumla karşılaşmış olması, hepimizi üzmektedir. Bu durumun sadece bir siyasi partimize değil, siyaset kurumuna da zarar verebileceğini düşünenlerdenim. Ancak hangi amaçla niçin yapıldığı konusunun mutlaka yetkili mercilerce başta tabi ki yargı organınca ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu konuda istifa etmek durumunda kalan milletvekili arkadaşlarımın yargıya yardımcı olmaları gerekir. O kasetlerin temini hususunda hangi mekanda olduğu, kimlerin girip çıktığı, herhalde bilgileri vardır. O bakımdan yargı mercilerine eğer yardımcı olurlarsa faillerini yakalamak çok kolay olur diye düşünüyorum.'' Mehmet Ali Şahin, ''Kasetin siyasete yön vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Çok çirkin değerlendiriyorum. Yani bunu çok çirkin bir davranış olarak değerlendiriyorum. Hangi amaçla, niçin yapılığı konusunun da bir an önce tespitini dilediğimi ifade ettim. Bu konuda da istifa etmek zorunda kalan arkadaşlarım yargıya yardımcı olmalılar'' yanıtını verdi. Şahin, Süper Lig'de şampiyonun bugün belirleneceğinin belirtilmesi ve hangi takımı desteklediğinin sorulması üzerine de konuyla ilgili görüşünü daha önce söylediğini belirterek, kendisinin bugün Karabük'e giderek Karabükspor-Trabzonspor maçını izleyeceğini söyledi. ''Siz Galatasaraylısınız değil mi?'' diyen bir gazeteciye Şahin, gülerek ''Galatasaray'da umut var mı?'' dedi. Daha sonra Kültür Evi'nin açılışını yapan TBMM Başkanı Şahin, Kültür Evi'nin oluşumunda kendisinin de bir miktar katkısı olduğunu ifade ederek, burada güzel çalışmaların yapılacağını umduğunu dile getirdi. Açılışta Karabük yöresine ait yemeklerden tadan Şahin, folklor ekibinin gösterilerini izledi.