-ŞAHİN, YSK'NIN KARARINI ELEŞTİRDİ TBMM (A.A) - 19.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bazı bağımsız milletvekili adayının başvurusunu iptal etmesine ilişkin ''Bu karar, parlamentonun misyonunu zayıflatan bir karardır'' dedi. Şahin, TBMM'de, gazetecilerin, YSK'nın, aralarında BDP'nin desteklediği bazı adayların da bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının başvurusunu iptal etmesine ilişkin sorularını yanıtladı. YSK'nın henüz gerekçeli bir karar açıklamadığını belirten Şahin, bu bu kararı okuduktan sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabileceğini ifade etti. Türkiye'de her türlü sorunun, en karmaşık sorunların bile tek çözüm yerinin parlamento olduğunu kaydeden Şahin, ''Bu karar, parlamentonun bu misyonunu zayıflatan bir karardır. Bu karar mevcut yasalar içinde belki bir yere oturtulabilir ama ülkenin demokratik vicdanının kabul edebileceği bir karar değildir. Bu konuda serin kanlı olmaya, Türkiye'nin geleceğini düşünmeye, ülkenin daha demokratik bir noktaya ulaşması konusunda sabırlı olmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Temennim, YSK'nın, bu kararını, eğer şartlar müsaitse tekrar gözden geçirmesidir'' diye konuştu. Şahin, Meclisin olağanüstü toplanma ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, ''yeterli imza toplanması halinde parlamentonun her zaman toplanabileceğini'' söyledi. TBMM Başkanı Şahin, ''Seçimin ertelenmesine ilişkin bir talebi nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusunu da, ''Bu anayasal bir zorunluluktur. Anayasada seçimlerin hangi zaman dilimleri içinde yapılacağı bellidir. Bu, bir yasayla değiştirilemez'' yanıtını verdi.