-ŞAHİN: YÖNETMEN OLMAYI İSTERDİM İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Başarılı bir yönetmen olmayı ve birtakım eserler ortaya koymayı arzu ederdim'' dedi. Küçükçekmece Belediyesinin, Sefaköy Sanat ve Kültür Merkezinde düzenlediği ''Küçük İstanbul Buluşmaları'' etkinliğine katılan Şahin, çoğunluğunu lise öğrencilerinin oluşturduğu topluluğa meslek hayatını, tecrübelerini ve önerilerini anlattı. Çok eski bir Küçükçekmeceli olduğunu belirten Şahin, siyasi hayatında İstanbul'daki ilk adaylığının, 22 yıl önceki Küçükçekmece belediye başkan adaylığı olduğunu söyledi. Açılış gününü, çocuklara armağan eden TBMM'nin başkanı olarak burada bulunmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu dile getiren Şahin, ''Dünyada hem yasama faaliyetlerini yürüten ve Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, başarıya ulaşan TBMM'nin dışında başka bir parlamento, başka bir Meclis yoktur'' dedi. Böyle bir Meclis'in başkanı olmanın, görevlerin ve sorumlulukların en büyüğü olduğunu ve bu Meclis'in ilk başkanının da Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirten Şahin, ''Şu an oturduğum koltuk, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuktur. Böyle bir onuru da yaşıyorum'' diye konuştu. İlk Meclis'in büyük zorluklar içerisinde kurulduğunu ve açıldığını, Türkiye'nin tarihinde önemli yer tutan tüm günlerin çocuklara ve gençlere armağan edildiğini anlatan Şahin, bunun, ''Türkiye'nin geleceğinde gençlerin çok daha önemli rol oynayacağının ve Cumhuriyet kurulurken konulan çağdaş uygarlık hedefinin gençlerin gayretleriyle yakalanacağının'' mesajı olduğunu ifade etti. -İLK MECLİSİN KURULUŞUNDAKİ ZORLUKLAR- Gençlerin karşısında konuşurken farklı bir heyecan duyduğunu belirten Şahin, ''Bu, herhalde ülkemizin geleceğini karşımda gördüğüm içindir'' dedi. Meclis'in ve Cumhuriyet'in hangi zorluklarla kurulduğunun hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, o yıllardaki bir olayı şöyle anlattı: ''Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla birlikte 1919 yılının Aralık ayında Sivas'tan Ankara'ya, TBMM'yi açmaya giderken Kırşehir yakınlarına gelindiğinde otomobillerinin lastiği patlar. Yedek lastik yok. Lastik alacak herhangi bir lastikçi de yok. Peki nasıl yol aldılar? Bez parçalarını patlayan lastiğin içerisine doldurarak yol aldılar ve 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaştılar. Ama Meclis 23 Nisan 1920'de açılıyor. Neden daha geç açtılar? Çünkü Meclis olarak Ulus'ta düşünülen bina henüz bitmemişti. Bina bittikten sonra uzaktan görenlerin dikkatini bir şey çekiyor; üstü kiremitlerle kaplanmış ama farklı farklı renkte ve boyda kiremitlerle. Çünkü kiremit alacak para yok. Ankaralılar, kendi evlerinin çatılarındaki kiremitleri getirdiler ve Meclis'in çatısı, Ankaralıların getirdiği kiremitlerle kapatıldı. En yakın okuldaki öğrencilerin oturduğu sıralar getirildi. O dönemin parlamenterleri, o sıralar üzerinde çalışmalarını yürüttüler. En yakın kahvehanelerden gaz lambaları getirildi, onlarla çalıştılar. Ve bu imkansızlıklar içerisinde çok büyük işler yaptılar. Millet iradesinin gerekliliği ve esaretin asla kabul edilemeyeceği haykırıldı.'' Çağdaş uygarlığı yakalama içerisinde olan bu ülkenin daha alması gereken mesafeler bulunduğunu belirten Şahin, ''Siz gençlerimizle bu hedefleri yakalayacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz siz gençlersiniz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve seviyoruz'' dedi. Salondaki öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Şahin, siyasete atılma kararıyla ilgili soru üzerine, lise yıllarında siyasete atılma gibi bir düşüncesi bulunmadığını söyledi. Hukuk fakültesini bitirip İstanbul'da avukatlık yaptığı yıllarda Refah Partisi'nin kurulduğunu ve o partinin Beyoğlu ilçe başkanının da lise yıllarından tanıdığı şu anki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlatan Şahin, Erdoğan'ın teklifi üzerine Eminönü ilçesinin kurucu başkanı olduğunu ifade etti. O yıllardan bu yana Türk milletine hizmet etmenin mutluluk ve bahtiyarlığını duyduğunu ifade eden Şahin, ''Siyaset bana göre millete hizmet aracıdır. Ben siyaseti hiçbir zaman politik olarak görmedim, ülkemizi büyütmek, halkımızın refah seviyesini yükseltmek, onun sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek olarak görüyorum. Milletin hayır duasını almak, bizi mutlu edecek en güzel duadır. Zaten bunun dışında siyasetin bana göre fazla güzel bir tarafı da yoktur'' diye konuştu. Şahin, başka bir soru üzerine, Galatasaray'ın bu yılki performansından memnun olmadığını, Trabzonspor'un şampiyon olmasını arzu ettiğini söyledi. -YÖNETMENLİK MERAKI- Yönetmenlik merakına ilişkin yöneltilen soruya karşılık da Şahin, geçmiş yıllarda senaryosunu kendisinin yazdığı ve aile yakınlarının oynadığı konulu filmler çektiğini ve bu filmlerden oluşan bir koleksiyonu bulunduğunu belirtti. Şahin, eski dünya boks şampiyonu Muhammed Ali'nin Türkiye ziyareti sırasında Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlara yapacağı konuşmayı çekmek için Sultanahmet Camisi'nin hiç kullanılmayan bir minaresine çıkıp çekim yaptığını belirterek, ''Öyle bir meraktı. Ancak devam edemedim. Başarılı bir yönetmen olmayı ve birtakım eserler ortaya koymayı arzu ederdim'' diye konuştu.