-Şahin: ''Yeni dönemde pantolon giyilecektir'' DİYARBAKIR (A.A) - 26.08.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, kadın milletvekillerinin TBMM'de pantolon giyme konusuyla ilgili olarak, ''Zaman değişiyor, ihtiyaç değişiyor. Dolayısıyla yeni dönemde pantolon giyilecektir'' dedi. Bakan Şahin, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleriyle birlikte, Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Şahin, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın göç alan bir yer olduğunu, bunun yönetilmesi ve şehirleşmeye yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Bölgenin kalkınmasının en önemli görev alanlarından biri olduğunu dile getiren Şahin, ''Dün Fon Kurulu'nu toplandık. Toplantıda Diyarbakır'dan gelen projeleri inceledik. Eli boş gelmemek için 1.5 trilyonluk mali desteği gelir getirici projeler için Diyarbakır'a havale ettik. Bunu 80 ilde sadece size yaptık. Bundan sonraki süreçte de bu pozitif ayrımcılığı yapmaya devam edeceğiz'' dedi. -Kadın milletvekillerinin pantolon giymesi- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Şahin, kadın milletvekillerinin TBMM'de pantolon giymesi konusundaki yasağa ilişkin, Başbakan'ın talimatı ile Grup Başkan Vekili Salih Kapusuz'un yaptığı iç tüzük değişikliğinin tamamlandığını belirterek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Farkındalığın en önemli ihtiyaç olduğunu anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şafak hanımın (CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey) parlamentoya girmesiyle, bir yandan dikkat o noktaya çevrildi. Sonuçta biz çözüm üretme makamıyız. O şekilde milletvekilimizin devam etmesi, hiç birimizin içine sinmez. Dolayısıyla burada çözüm ne gerekiyorsa, pantolonsa pantolon. Sonuçta iç tüzük dediğimiz şey de yasadır. O yasa da bizim ihtiyacımız doğrultusunda değiştirilecektir. Bundan sonra da bu ihtiyaçlar devam edecektir. Zaman değişiyor, ihtiyaç değişiyor. Dolayısıyla yeni dönemde pantolon giyilecektir.'' -Kadın intiharları- ''Kadın intiharlarının bir kısmının cinayet olduğunu iddiası var. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı?'' şeklindeki bir soruya ise Bakan Şahin, bu konunun yeni bir konu olmadığını, 35 yıl sonra değişen bir Türk Ceza Kanunu'nun bulunduğunu kaydetti. Töre ve namus cinayetlerinde çok önemli indirimlerin olduğunu dile getiren Şahin, ''Çevre baskısı, ataerkil bakış açısı, 2-3 yılla ceza çeken ve töreden dolayı cezaların esnetildiği bir ceza kanunu vardı. Bu değiştirildi. Nitelikli adam öldürme suçuna çevrildi. Azmettirenlerin de cezası artırıldı'' diye konuştu. İntiharlarda da Türk Ceza Kanunu'nda önemli düzenlemelerin yapıldığını ama intihar ve şiddetin sonuç olduğunu vurgulayan Şahin, bakanlık olarak koruyucu ve önleyici tedbirlerle, nedenleri iyi araştırıp, bunun olmaması ve ne yapılması gerektiği noktasında radikal tedbirlerin almaları gerektiğini aktardı.