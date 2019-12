-ŞAHİN YEMELERİNİ TAVSİYE ETTİ ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki yumurtalı protestoyla ilgili olarak ''Görüntüleri izlerken 'Geleceğin valileri, kaymakamları, idarecileri, diplomatları bunlar mı olacak' diye hayıflandım. Yumurta atan gençlerimize o yumurtaları kahvaltıda yemelerini, derslerine iyi çalışmalarını, bir an önce hayata atılarak Türkiye'ye en yararlı hizmetleri yapmalarını tavsiye ediyorum'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, Kazakistan Milli Günü dolayısıyla Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyonda bir gazetecinin Siyasal Bilgiler Fakültesinde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya yönelik yumurtalı protestoyu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, fakültede yalnızca Kuzu'nun değil iki siyasetçinin protesto edildiğini söyledi. Siyasal Bilgiler Fakültesinin Türkiye'nin en eski, köklü ve nitelikli fakültelerinden olduğunu ifade eden Şahin, ''Bugün televizyonda izlediğim manzaradan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi adına son derece üzüldüğümü belirtmek isterim'' diye konuştu. Fakültenin binlerce idareci, vali, kaymakam ve diplomat yetiştirdiğini kaydeden Şahin, şunları söyledi: ''Bu görüntüleri izlerken 'geleceğin valileri, kaymakamları, idarecileri, diplomatları bunlar mı olacak' diye hayıflandım. Protesto eden ve yumurta atan gençlerin tüm yükseköğrenim gençlerini temsil ettiği kanaatinde de değilim, hatta Siyasal Bilgiler Fakültesini de temsil ettiği kanaatinde değilim. Yükseköğrenimde 3 milyondan fazla öğrencimiz var. Öğrencilerin yüzde 99'dan fazlasının tek amacı bir an önce iyi bir tahsil yapmak, hayata atılmak, ailesine, çevresine ve ülkeye yararlı hizmetler yapmaktır. Dolayısıyla yumurta atan gençlerimize o yumurtaları kahvaltıda yemelerini, derslerine iyi çalışmalarını, bir an önce hayata atılarak Türkiye'ye en yararlı hizmetleri yapmalarını tavsiye ediyorum.'' Şahin, protestoların provokasyon olabileceğine yönelik söylentilerin hatırlatılması üzerine, ''Onu bu konuları inceleyecek olan ilgililer araştırsın. O benim işim değil'' dedi.