-ŞAHİN: YASAMA ÇOK CİDDİ BİR İŞTİR TBMM (A.A) - 17.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yasamanın çok ciddi bir iş olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de kanun yapma kriter ve standartlarının henüz belirlenemediğini ifade etti. Şahin, TBMM'de düzenlenen ''Kanun Yapım Süreci Sempozyumu''nda yaptığı konuşmada, sempozyumun yasama süreci ile ilgili sorunların çözümü açısından katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Yasa hazırlama süreçlerinin mutlaka bir yolu, yordamı ve kriterlerinin olması gerektiğini ifade eden Şahin, 1979 yılı İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu, okuduğu dönemde yasa yapma amaçlı ders okutulmadığını kaydetti. Yasa yapmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Şahin, kanun yapmanın her kurum tarafından dikkate alınacak kriter ve standartlarının mutlaka olması gerektiğini vurgulayarak, her kurumun kendi anlayışına göre katkıda bulunduğunu, bu nedenle birliktelik sağlanamadığını dile getirdi. TBMM'nin yasa yapmada performansı çok yüksek bir meclis olduğunu kaydeden Şahin, şöyle devam etti: ''23. dönem sona eriyor. Şu ana kadar 1601 tasarı ve teklif gelmiş. Bunlardan 415 tanesi yasalaşma imkanı buldu. İngiltere'de yılda 30-35 tane yasa çıkıyor. Almanya'da bizim yarımızdan daha az çıkıyor. Bunun nedeni nedir? Bu kadar çok yasa çıkarmamıza rağmen yasa ihtiyacı azalmıyor da niye artıyor? İki nedeni var; birincisi, Türkiye bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Eskiyen yasaları değiştirmek gayet doğal. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan başdöndürücü gelişmelere de Türkiye ayak uyduracaktır. Ayak uydurabilmesi için mutlaka yasal düzenlemelere ihtiyaç duyacaktır. AB süreci yaşayan Türkiye'nin, müktesebatın yüklenmesi açısından yapması gereken çokça iş var. İkincisi, kanun yapma süreci henüz yeteri kadar örgütlenemedi. Kanun yapma kriterlerimizi ve standartlarımızı henüz belirleyemedik. Aynı alanda faaliyet gösteren kurumlarımız çoğu kez birbirinden farklı, bağımsız yöntemler uyguluyor.'' -''27 GÜN SONRA DEĞİŞMİŞ''- Yasalarda çokça değişiklik yapıldığını belirten Şahin, Emekli Sandığı Kanunu'nun 160, 1984'te çıkan KDV Kanunu'nun 44, 1991'de çıkarılan Terörle Mücadele Kanunu'nun 24, Kamu İhale Kanunu'nun ise 20 defa değiştirildiğini söyledi. Şahin, geçen yıl 21 Haziranda çıkarılan Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da ise 27 gün sonra değişiklik yapıldığını belirterek, ''Deminden beri söylemek istediğim bu. Yani mutlaka yasa yapma konusunda standartlarımız olmalı, mutlaka kriterler belirlemeliyiz. Tüm kurumlarımız birbirleriyle irtibatlı olarak yasal düzenlemelere eşgüdüm halinde katkıda bulunmalı'' diye konuştu. Yasamada dil birliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Şahin, TBMM'nin bu konuda ne yapabileceği konusunda bir yol haritası çıkarması gerektiğini, arkadaşlarıyla konuyu görüşeceğini dile getirdi. -''İÇTÜZÜK'TE CİDDİ DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREKİR''- 1973 yılında çıkarılan 186 maddelik TBMM İçtüzüğü'nün şu ana kadar 111 maddesinde değişiklik yapıldığını kaydeden Şahin, kendinden önceki TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurduğunu, komisyonun bir metin hazırladığını, ancak çalışmanın yasalaştırılması konusunda bazı siyasi partilerin bazı maddelere itirazlarını dile getirdiklerini kaydetti. İtirazlar konusunda ''Önlerine bir şey konulmadığını'' ifade eden Şahin, şunları söyledi: ''İçtüzük çalışmasının şu ana kadar yasalaşması gerekirdi. Belki komisyonda ve genel kurulda gruplarımızın beklentileri doğrultusunda değişiklikler yapılabilirdi, ama şu ana kadar yapılamadı. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Acaba bu İçtüzük değişikliğini gerçekleştirebilir miyiz? Tabii böyle bir imkan var ama ben bu şansı biraz az gördüğümü ifade etmek istiyorum. Ama mutlaka bizim İçtüzük'te ciddi değişiklikler yapmamız gerekir.'' -''TEKLİF VERME HAKKI İSTİSMAR EDİLMEMELİ''- TBMM Başkanı Şahin, kanun teklifi verme hakkının istismar edilmemesi gerektiğini, kimseyi itham etmek için söylemediğini ancak son birkaç haftadır Meclis Başkanlığına verilen bazı kanun tekliflerinin dikkatini çektiğini belirtti. Çokça beldenin ilçe olması ile ilgili kanun teklifi verildiğini bildiren Şahin, ''Bunların yasalaşma imkanı var mı? Yasama döneminin sonuna gelmişiz, ama inanıyorum ki bugün de gelecektir. Bunlar yasama döneminin başında verilmiş olsaydı belki bir anlamı olabilirdi. Meclis çalışmaları bitiyorken bunların verilmesinin bir siyasi amacı olduğu kanaatindeyim. Ama tabii ki milletvekili arkadaşlarımızın kendi takdirleridir'' diye konuştu. Yasamanın çok ciddi bir iş olduğunu vurgulayan Şahin, ''Böyle ciddi bir işin de mutlaka dört başı mamur bir şekilde incelenmesi, parlamentomuzdan geçmesi gerekir. Bana göre bir yasanın başarısı uzun süre uygulanabilmesiyle doğru orantılıdır. Buna özen gösteren bir süreci mutlaka yakalamalıyız'' dedi. Şahin, sempozyumun bu konuda öneri getirmesini diledi.