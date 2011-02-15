-ŞAHİN: ''YARGININ İŞİNE KARIŞILMAZ'' TBMM (A.A) - 15.02.2011 - Cumhurbaşkanı vekili, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği yasamanın yargı organının, yargının da yasama organının işine karışmadığını bildirdi. Şahin, Meclis'te gazetecilerin, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında bazı emekli ve muvazzaf subayların tutuklanmasına ilişkin sorusunu yanıtlarken, şunları söyledi: ''Siz, bu soruyu yasama organının başkanına soruyorsunuz. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği yasama, yargı organının, yargı da yasama organının işine karışmaz. Üç erk ayrı ayrı alanda faaliyette bulunurlar. Sorduğunuz soru tamamen bir yargısal faaliyettir. Türk yargı sisteminde adalet sistemine hizmet etmeye çalışan hakim ve savcı arkadaşlarımın yasal çerçevede yürüttükleri işlemde benim, 'doğru, yanlış, haklı, haksız' gibi bir değerlendirme yapmam mümkün değil. Hiç kimsenin de böyle bir değerlendirme yapmaması gerekir. Tutuklananlar, henüz suçlu değiller. Haklarında iddialar var. Yargılanacaklar. Şu anda sanık durumundadırlar. O nedenle yargı sürecini takip etmenin dışında demokratik bir ülkede bize ve başka organlara başka bir görev düşmez diye değerlendiriyorum.'' Odatv'de yapılan aramalar ve gözaltılarla ilgili soruya da Şahin, ''O da yargısal bir faaliyet bildiğim kadarıyla. Cumhuriyet Başsavcılığının girişimiyle başlatılmış bir soruşturma olması gerekir. Takip edip göreceğiz. Dolayısıyla yargı görevini yapacak, yasama görevini yapacak, hükümet görevini yapacak. Bu demokratik olmanın bir gereğidir'' yanıtını verdi.