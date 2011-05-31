-ŞAHİN: YARGI MİLLETİN ARKA BAHÇESİ KARABÜK (A.A) - 31.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''(Yargı birilerinin arka bahçesidir, biz milletin arka bahçesi yapacağız) dedik. Şu anda yargı milletin arka bahçesi olmuştur'' dedi. Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Yenimahalle'de düzenlenen mitinge katıldı. Daha sonra merkeze bağlı Bulak köyünde halka hitap eden Şahin, yargı alanında yapılan değişikliklerin Türkiye'nin önünü açtığını söyledi. Şimdi birilerinin, Anayasa değişikliğiyle yargının ''AK Parti'nin arka bahçesi'' olduğunu ifade ettiklerini anımsatan Şahin, şöyle konuştu: ''Yargı siyasallaşmıştı. Şimdi birileri çıkıp diyor ki 'bu anayasa değişikliği ve yasal değişikliklerle AK Parti yargıyı arka bahçesi haline getiriyor.' Hayır... Biz bu Anayasa değişikliğiyle ilgili bir şey söyledik; 'yargı birilerinin arka bahçesidir, biz milletin arka bahçesi yapacağız' dedik. Şu anda yargı milletin arka bahçesi olmuştur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 22 ay başkanlık yaptım. Üç Yargıtay, iki Danıştaydan kurul üyesi vardır. Ben ve müsteşarım yedi kişiyiz. O kurulun başkanı Kadir Özbek bey, ben kendisine saygı duyarım, bir yargıç gibi değil maalesef, kendisi ve arkadaşları zaman zaman bir siyasi parti temsilcisi gibi orada çalışmışlardır.'' -YARGIDAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI- Özbek'in Yargıtay üyeliğinden ayrılarak CHP milletvekili aday adayı olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi: ''Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan şimdi nereden aday? CHP Ankara adayı değil mi? Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı CHP Denizli milletvekili adayı değil mi? Yargı kimin arka bahçesiymiş? Kimin arka bahçesi olduğu işte bu adaylardan belli. AK Parti'den şu anda hiçbir yargıç ve savcı aday değildir. Yargı mensuplarından beklenen, adaletin tecelli etmesi için çalışmaktır. 'Demek ki siz daha önceden yargıda görev yaparken siyasi düşüncelerinizi orada yansıtan işler yapıyordunuz ki, oradan ayrılır ayrılmaz gittiniz bir siyasi partiden aday oldunuz.' O nedenle referandumda yapılan çok önemli değişiklikler, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesi alanında olmuştur.''