Şahin ve Türeci'nin resimlerinin Euro banknotlarına basılması önerildi

Tedavüle sürülüşünün 20’inci yılında yeniden tasarlanmasına karar verilen Euro banknotlarından birinde BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin fotoğrafının yer alması istendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ortak para birimi Euro banknotları için yeni motif arayışına giren Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci önerisi geldi.

AP'nin Alman üyesi Hür Demokrat Partili (FDP) Moritz Körner, Şahin ve Türeci'nin fotoğraflarının banknotlardan birinin üzerine basılmasını istedi.

Welt am Sonntag gazetesine demeç veren Körner, yeni banknotlarda, BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci gibi önemli Avrupalı kişiliklerin fotoğraflarına yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Körner BioNTech'in koronavirüs aşısı geliştirmede gösterdiği başarı ile milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardığını ifade ederek, "Onların (Türeci ve Şahin çiftinin) yaşam yolu, entegrasyon, yükseliş, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikayedir" diye konuştu.

Euro 20 yıl önce tedavüle girmişti

Avrupa Merkez Bankası Euro'nun tedavüle girmesinden 20 yıl sonra, banknotların yeniden tasarlanması için çalışma başlattı. Avrupa Merkez Bankası bu sürece Avrupalıların daha yoğun şekilde katılımının sağlanmasını istiyor. Bu nedenle anketlerin düzenlenmesi de planlanıyor. Ancak, yeni banknotların tedavüle girmesinin yıllar alabileceği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu yeni banknotların üretimi ve piyasaya sunulması ile ilgili kararı 2024 yılında alacak.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından Almanya‘nın Mainz kentinde kurulan aşı üreticisi BioNTech şirketi, korona salgını sırasında, mRNA tekniğine dayanan Covid-19 aşısını kısa sürede geliştirmeyi başararak adından söz ettiriyor.

dpa,AFP/TY,GY

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