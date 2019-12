-ŞAHİN: TÜRKİYE'Yİ SİVİLLER YÖNETMEKTEDİR ANTALYA (A.A) - 24.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Balyoz'' soruşturması kapsamında isimleri geçen 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili, ''Türkiye'yi siviller yönetmektedir, çünkü Türkiye'de demokrasi vardır. Halkın iradesiyle tecelli etmiş olan TBMM'den çıkan bir hükümet Türkiye'yi yönetmektedir. Dolayısıyla yapılan her türlü tasarruf sivil bir tasarruftur. Siyaset kurumu içerisinde yer alanların da her sivil tasarrufu desteklemeleri gerekir diye düşünüyorum'' dedi. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar beldesinde belediye-hayırsever işbirliğinde yaptırılan okulun açılış töreninde, gazetecilerin iki tümgeneral ve bir tuğamiralin açığa alınmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şahin, şunları söyledi: ''Bana ulaşan bilgiye göre, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili yasanın 65. maddesinin kendilerine verdiği yetkiyi İçişleri Bakanımız kullanarak bir açığa alma işlemi gerçekleştirmiş. Aldığım bilgiye göre, aynı doğrultuda Milli Savunma Bakanımızın da bir işlem yapabileceği ifade edildi. Bunlar tamamen yasaların verdiği imkanlar nispetinde tasarruflardır. Belki ilgi çekmesinin nedeni, demin bahsettiğim yasanın ilgili maddesinin ilk defa bir bakan tarafından kullanılıyor olmasıdır. Bu yasalar gerektiğinde uygulanırlar. Bunda hayret edilecek, şaşılacak bir şey yok.'' Şahin, bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol'un açığa almayı, ''sivil darbe'' şeklinde değerlendirdiğini hatırlatması üzerine de şöyle konuştu: ''Siyasi partilerimizin değerli sözcülerinin bu konuyla ilgili ne söylediklerini değerlendirecek değilim. Onların kendi takdirleridir. Türkiye'de sivil bir irade işbaşındadır. Türkiye'yi siviller yönetmektedir, çünkü Türkiye'de demokrasi vardır. Halkın iradesiyle tecelli etmiş olan TBMM'den çıkan bir hükümet Türkiye'yi yönetmektedir. Dolayısıyla yapılan her türlü tasarruf sivil bir tasarruftur. Siyaset kurumu içerisinde yer alanların da her sivil tasarrufu desteklemeleri gerekir diye düşünüyorum.'' Mehmet Ali Şahin, bir gazetecinin Meclis'te gizli oturum yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine de ''Onu herhalde iktidar değerlendirecektir. Böyle bir talep gelirse iç tüzüğe göre gizli bir oturum gerçekleşebilir. Onun şartları iç tüzükte yazılı zaten'' diye konuştu.