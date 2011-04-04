-ŞAHİN: TÜRKİYE LAYIKIYLA TEMSİL EDİLMELİ BRÜKSEL (A.A) - 04.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Avrupa Birliği (AB) parlamento başkanlarından, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının parlamenter denetimi için kurulacak mekanizmada, Türkiye'nin layıkıyla temsil edilebilmesini istedi. AB Parlamento Başkanları, fesih kararı alan Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesinin yerine kurulması planlanan Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi'ni şekillendirmek üzere Belçika Parlamentosunun ev sahipliğinde düzenlenen konferansta toplandı. Şahin, iki gün sürecek konferansta yaptığı konuşmada, ''Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının parlamenter denetimi için kurulacak mekanizmada layıkıyla temsil edilmemiz gerektiği beklentisi içerisindeyiz'' dedi. Şahin, haziran ayında fesih kararı alan BAB Asamblesinde, Türkiye'nin oy kullanma dışında tam üyelerin tüm haklarına sahip şekilde tüm tartışmalara katılabildiğine ve değişiklik önergesi verebildiğine dikkati çekti. Mehmet Ali Şahin, ''Belirtmeliyim ki; kapsamlı bir askeri ve sivil kapasiteye sahip olan Türkiye, Avrupa Birliğinin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına çok önemli katkılar yapmıştır ve yapmaktadır. Nitekim AB Güvenlik ve Savunma Politikasının yeni geliştirilmeye başlandığı dönemde Türkiye, bu kapasitesini gerektiğinde AB ile birlikte ve AB harekat ve misyonları çerçevesinde seferber etmeyi kabul etmişti'' hatırlatmasında bulundu. ''Yeni yapıdaki konumumuzun bilhassa işlevsel açıdan BAB Parlamenter Asamblesindeki statümüzle eşdeğer olması gerektiğini düşünüyoruz'' diyen Şahin, bu bağlamda AB'ye aday ülke olarak Türkiye'nin kurulacak yeni yapının çalışmalarına tam iştirakini güvence altına alacak bir formül bulunmasını talep etti. TBMM Başkanı Şahin, şunları kaydetti: ''Yeni yapıya ilişkin olarak ortaya konulan taslak belgelerde AB'ye aday ülkelere 'gözlemci statüsü' verilmesi öngörülmektedir. Bu statünün bize, çalışmalara tam katılım hakkı vereceği yönünde ortak bir anlayışa varmamız ve bu hususun da taslakta kayıt altına alınmasını gerekli görmekteyiz. Bizim için önemli olan bir diğer husus da yeni yapıda işlevsel açıdan BAB Parlamenter Asamblesindeki rolümüzün gerisinde kalmayacak bir şekilde temsil edilmemizdir. Yani, AB üyesi ülkelerin parlamentolarından gönderilecek temsilci sayısıyla Türkiye'den toplantılara katılacak milletvekili sayısının aynı olması, bizim için önem taşımaktadır.'' Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi için hazırlanan taslakta, Avrupa Parlamentosundan 54 ve AB üyelerinden 4'er milletvekilinin katılımıyla asamblenin toplam 162 üyeden oluşması ve aday ülkelerin birer gözlemciyle temsil edilmesi öneriliyor. Konferansta söz alan diğer aday ülkelerin ve İngiltere'nin temsilcisi de Türkiye'nin beklentilerine destek verdi. AB ve aday ülke parlamento başkanları, konferanstaki ilk oturumun ardından aile fotoğrafı çektirdi. Konferansta ayrıca, parlamentoların Avrupa özgürlük, güvenlik ve adalet bölgesinde denetim rolü, Avrupa ekonomi yönetiminde parlamentolararası işbirliği ve parlamentoları kamuoyu ve medyaya daha da yakınlaştıracak önlemler tartışılacak.