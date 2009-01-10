Şahin: Türkiye bağırsaklarını temizliyor

Muvazzaf subaylardan dördü tutuklandı

Bakan’dan fıkralı yanıt

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, çetelere karşı savaşta, polisin ve jandarmanın yer aldığını vurgulayarak, Türkiye’nin bağırsaklarını temizlediğini, temizliğin devam edeceğini söylediPartisinin Manisa İl Binası’ndaki ziyaretinde Ergenekon soruşturmasıyla ilgili olarak soruları yanıtlayan Şahin, AKP iktidarının yargıyı etkilediği yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını söyledi.Şahin, “Biz iktidar partisi olarak suç örgütleriyle mücadele edecek bağımsız yargı organlarının karşısına ‘yapmayın’ diye çıkmıyoruz. Bir yerde yanlışlık görüyorsanız, şaibe görüyorsanız, yasadışı faaliyet görüyorsanız, ucu nereye kadar varırsa varsın, üzerine gidin diyoruz. Türkiye bağırsaklarını temizliyor, temizlemeye devam edecektir. Türkiye gelecekte daha şeffaf olacaktır” dedi.Bazı siyasi partilerin genel başkanlarının sanki yargının bir faaliyetini AKP yapıyormuş gibi kamuoyuna açıklamalarda bulunduğunu belirten Şahin, eleştirelere fıkrayla yanıt verdi:“İki ama (kör) dolma yiyorlarmış, bir tanesi diğerine demiş ki ‘Niye çift çift atıyorsun’. Öteki cevap vermiş, ‘Sen görmüyorsun ki, nereden biliyorsun çift çift attığımı?’ Birinci adam ‘Ben öyle yapıyorum da’ demiş. Bizi yargıya siyaset karıştırmakla itham edenler, yargı bağımsızlığını karıştırmakla itham edenler demek ki, hayatları boyunca bunu yapmışlar.”