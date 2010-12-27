-ŞAHİN, TÜRK OKULU VE MASMAK KALESİNİ GEZDİ RİYAD (A.A) - 27.12.2010 - Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah El Şeyh'in davetlisi olarak Riyad'da bulunan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Riyad Uluslararası Türk Okulu'nu ziyaret etti. Okulun girişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Şahin, ''Türkiye'' diye slogan atan öğrencileri alkışladı. Riyad Uluslararası Türk Okulu Müdürü Abdullah Eravcı, okulda 2 bine yakın öğrenci bulunduğunu belirterek, öğretmenlerin Türkiye'de girdikleri çeşitli sınavların ardından okulda görev yapmaya hak kazandıklarını anlattı. Öğrencilerin tamamının Türk vatandaşlarının çocukları olduğunu belirten Eravcı, okulun fiziki imkanlarını geliştirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi. TBMM Başkanı Şahin de Riyad'da Türk ailelerinin çocuklarının eğitim gördüğü bir okulu ziyarete heyecanla geldiğini ifade etti. Yoğun gündemden fırsat bulduğu zamanlarda yurtdışı ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, ''Oralarda da Türk okullarını ziyaret ediyoruz. En son Kazakistan'a gittik, orada da bir Türk okulunu ziyaret ettik. Kanada'da, Endonezya'da bu tür okullara ziyaretlerimiz oldu ama bu okullarda, oraların halkının çocukları da eğitim görüyor. Burası ise tamamı Türk ailelerin çocukları'' diye konuştu. Suudi Arabistan'da böyle bir okul kurulmasına izin verilmesinin büyük bir şans olduğunu kaydeden Şahin, ''Suudi Arabistanlı yetkililerin bu okula izin vermesi her türlü takdirin üzerindedir'' dedi. Kendisini dinleyen öğrencilere seslenen Şahin, ''Türkiye'den geliyoruz. Sizin de Meclisiniz olan TBMM'den selam getirdik. Lütfen siz de ailelerinize selamlarımızı iletin. Riyad'daki ilk icraatım burayı ziyaret etmek oldu. Sizlerin en iyi şekilde yetişmenizi ve kültürünüzü unutmamanızı istiyoruz. Sizlerin burada olması iki ülke arasındaki dostluk bağlarının kuvvetlenmesi açısından da önemli'' diye konuştu. Öğrencilerden en az iki yabancı dil öğrenmelerini isteyen Şahin, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün'ün okul için yeni bir arsa arayışı içerisinde olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından öğrenciler, çeşitli yörelerden halk oyunları gösterisi sundu. Okulu da gezen Şahin, sınıflara girerek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Okulda görev yapan öğretmenlerin, anavatanlarından uzakta kendi çocuklarına eğitim vermenin heyecanını yaşadıklarını belirten Şahin, öğrencilere çeşitli matematik soruları sordu. Okul bahçesinde bazı öğrencilerle sohbet eden Şahin, hatıra fotoğrafı da çektirdi. -MASMAK KALESİ ZİYARETİ- Okulun ardından tarihi Masmak Kalesi'ne geçen Şahin, burada yetkililerden bilgi aldı. Suudi Arabistan Krallığının tarihinde çok önemli bir yere sahip olan kalenin iç kısımlarını gezen Şahin'e meşhur yöresel acı kahve ''mırra'' da ikram edildi. Kale çıkışında eski Riyad'ı tanıtıcı kitap ve broşürler hediye edilen Şahin, anı fotoğrafı da çektirdi. TBMM Başkanı Şahin'e okul ve kale ziyaretlerinde, AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman ile CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Tan da eşlik etti.