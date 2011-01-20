-ŞAHİN TÜRBANDA YASAL DÜZENLEME İSTEDİ TBMM (A.A) - 20.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Danıştay'ın ALES Kılavuzuna ilişkin kararını değerlendirirken, ''Yargı kararı yürürlükteki bir yasaya göre verilmiş ise bu kararla ilgili de itirazlar var ise yapılması gereken, bunları düzeltici yasal düzenlemeler yapmaktır'' dedi. Şahin, Kadanada Senato Başkanı Noel Kinsella ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Danıştay'ın, başörtülü öğrencilerin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (ALES) girmesine izin veren düzenlemeyi durdurmasına ilişkin soru üzerine, kendisinin hiçbir yargı kararını eleştiren bir açıklama yapmadığını ifade etti. Yargı kararlarının beğenilmeyebileceğini ya da bu kararlara ilişkin itirazların olabileceğini ancak bu kararların herkesi bağladığını hatırlatan Şahin, şunları söyledi: ''Ama eğer itiraz edilebilecek bir üst merci varsa, ilgili kurumlar bu itirazlarını da yaparlar. Eğer yasal olarak bir eksiklik varsa tabii ki Parlamentonun görevi, bir tasarı veya teklif gelmesi halinde bu sorunları çözmek ve yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaktır. Bu çerçevede olaylara bakıyorum. Kimi yargı kararlarını beğendiğimizi açıklayıp, kimi yargı kararlarını eleştirmenin de bir çelişki olduğu kanaatindeyim. Yargı organları yürürlükteki yasaları uygular ve bu çerçevede karar verirler. Kararı incelemiş değilim ama eğer yargı kararı yürürlükteki bir yasaya göre verilmiş ise bu kararla ilgili de itirazlar var ise, insan haklarına aykırı ise, çağımızda artık bu tür uygulamalar kabul edilemez nitelikte ise yapılması gereken, bunları düzeltici yasal düzenlemeler yapmaktır. Onu ben verecek değilim. Ben Meclis Başkanı olarak bana gelen tasarı ve teklifleri ilgili komisyonlara havale etmekle mükellefim.'' TBMM Başkanı Şahin, yargı kararının eleştirildiğini gazetelerden bildiğin ve kararın içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, ''Ancak, Türkiye'de uzun süredir yaşanan bir sorunla ilgili olduğu için kamuoyunda tabii ki bir takım tepkilere neden oldu. Bu alanla ilgili düzenleme, değişiklik gerekiyorsa bu değişikliği yapacak olan tabii ki Türkiye'de yasama organı Meclistir. Meclis yapar, Meclis yapmalıdır'' diye konuştu. Şahin, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavisinin sürdürüldüğü hastanedeki odasında polis tarafından başlatılan aramaya ilişkin soruyu da ''Eğer Sayın Haberal'ın hastanedeki odasında bir arama yapılmış ise bu aramayı yapanlar kendiliklerinden yapmamıştır. Mutlaka bir yargı kararına bağlı olarak yapmışlardır. Yargı kararlarını bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız, katılırız ya da katılmayız. Danıştay'ın kararı da yargı kararıdır, bu arama da bir yargı kararı sonucu yapılmıştır. Dolayısıyla ilk soruya verdiğimi cevabı bu soru içinde verebilirim. Yargı kararı sonucunda yapılmış olan bir işlemdir. Sadece saygı duyuyorum, katılsak da katılmasak da yargı kararları bağlayıcı niteliktedir'' şeklinde yanıtladı.