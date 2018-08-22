Şahin: Trump 'Böyle bir şey başlatmasaydık keşke' diyecek

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin; Türkiye\'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dik duruşuna dünya kamuoyundan olumlu tepkiler gelmeye başladığını ve bazı ülkelerin de cesaret bulduğunu belirterek, \"Diğer ülkeler de bu ABD\'nin dolar baskısından rahatsızlar. Belki bir gün gelecek bu Trump ve ABD \'Böyle bir şey başlatmasaydık keşke\' diyecekler\" dedi.

TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Ak Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Şahin, ABD\'li papaz Andrew Brunson\'un İzmir\'de ev hapsinde tutulmasına değinerek, şunları söyledi:

\"Yeni mi tutuklandı? 2 aya yakın süredir İzmir\'de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor ve tutukluydu Ağustos\'un başına kadar. ABD\'de hiç kimse sokakta, Türkiye\'de Brunson isimli bir papaz yaşıyormuş, cezaevinde tutukluymuş diye kimsenin bilgisi yoktu. Ama ne oldu birdenbire ABD Başkanı Trump bu konuyu gündeme getirdi? \'Onu bize vereceksiniz, bir an önce.\' Peki kim tutukladı; hükümet mi, cumhurbaşkanı mı? ABD\'de Türkiye vatandaşı olup da tutuklu olan yok mu? Var. Yargılandı, hüküm de giydi, henüz kesinleşmedi. Biz istediğimizde siz verdiniz mi? \'Bizde yargı var, hukuk devleti var ve dolayısıyla burada bu tür kararları yargı verir dediniz.\' Doğru, yargı verir. Bizde yargı yok mu? Sizdeki yargı da bizdeki yargı değil mi? Sizdeki hukuk devleti de bizdeki guguk devleti mi? Efendim \'Yarın akşam saat 18.00\'e kadar bu adamı bize vereceksiniz, vermezseniz size gösteririz\'. Bu kovboyluktur, tweet kabadayılığıdır. Tabii efendim emriniz mi olacak diyecektik. Artık öyle bir Türkiye yok.\"

Türkiye\'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dik duruşuna dünya kamuoyundan olumlu tepki gelmeye başladığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

\"Bazı ülkeler cesaret buldu. Bu güzel bir şey. Şimdi dolar hegemonyasından nasıl kurtuluruz başladı. Diğer ülkeler de bu ABD\'nin dolar baskısından rahatsızlar. Brunson krizi neler doğuruyor, daha başka neler doğuracak? Belki bir gün gelecek, bu Trump ve ABD \'Böyle bir şey başlatmasaydık keşke\' diyecekler.\"

ABD\'de Kasım ayında ara seçimlerin olduğunu belirten Mehmet Ali Şahin, \"Bu Brunson, Evangelist. ABD\'nin en büyük klisesi, Evangelist Kilisesi\'dir. ABD\'de yaşayan Hristiyanların yüzde 50\'ye yakını da bu mezheptendir. Dolayısıyla siyasi olarak son derece sıkışık bir durumda olan Trump ve partisi acaba \'bu rahibi ABD\'ye getirerek Evangelist seçmenlerin oylarını alabilir, seçimlerde bir başarı yakalayabilir miyim\'; amaç bu. Eğer bu adamın tutuklanmasından bu kadar bir rahatsızlık duyuyorsanız ilk gün karşı çıkardınız. Çıkmadınız. Seçimlere yakın karşı çıktınız\" diye konuştu.



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