-ŞAHİN: TOKİ, BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR KARABÜK (A.A) - 28.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), Başbakanın talimatıyla, fakir aileleri ve evlenememiş gençleri aylık 100 lira taksitle konut sahibi yapmak için bir proje üzerinde çalıştığını bildirdi. Şahin, partisince Karabük'ün Fatih mahallesinde düzenlenen ''AK Yürüyüşe'' adlı toplantıya katıldı. Şahin, burada düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, TOKİ tarafından yapılan ve vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olduğu bir mahallede bulunduklarını söyledi. TOKİ'nin, 1987 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kurulduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu: ''Rahmetli Özal'a şükranlarımızı ve rahmet duygularımızı iletiyoruz. Bu ülkeye önemli hizmetler yapmıştır. Türkiye'nin önünün açılmasında lokomotif görevi görmüştür. Bu TOKİ, onun önemli projelerinden birisidir. Ancak biz iktidara gelene kadar 20 yıllık sürede 43 bin konut üretebilmiştir. Ama AK Parti tek başına iktidara geldiğinde, 8.5 yılda 500 bin konut üretmiştir. Bu ne demektir? 100 bin nüfuslu 18 bin şehir demektir. Bu önemli başarıdır. TOKİ'nin hizmetleri devam ediyor. Özellikle dar gelirli insanlarımızı konut sahibi yapmaya devam edeceğiz. TOKİ, Başbakanın talimatı ile fakir fukara aileleri ve evlenememiş gençleri aylık 100 lira taksitle konut sahibi yapmak için bir proje üzerinde çalışıyor. Çünkü sizin partiniz AK Parti, kimsesizin kimi olmak, el uzatmak için yola çıktı. Bir çok alanda devrim niteliğinde adımlar atıldı.''