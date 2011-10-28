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Politika

Şahin: Teröristlerin 4 kişilik bir grup olduğu belirlendi VAN (A.A)

28 Ekim 2011 19:28

-Şahin: Teröristlerin 4 kişilik bir grup olduğu belirlendi VAN (A.A) - 28.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Osmaniye'de 2 polis memurunu şehit eden teröristlerin 4 kişilik bir grup olduğunu belirterek, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi. Şahin, Osmaniye'de yol kontrolü yapan trafik ekibine yönelik düzenlenen saldırıda, 2 polisin şehit olduğunu, kaçan teröristlerin takibi sırasında 1 teröristin de silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini söyledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre teröristlerin 4 kişilik bir grup olduğunu kaydeden Şahin, saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğünü aktardı.  Osmaniye'de motosiklet kazası ihbarı üzerine Fakıuşağı Mahallesi'ndeki öğrenci yurdu önüne giden Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Mehmet Ali Ünal (49) ve Vahap Alagöz (35), dönüşte bir otomobille ilgili uygulama yaptıkları sırada teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu.

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