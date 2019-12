-ŞAHİN: TERÖR BELASINDAN KURTULMALIYIZ TBMM (A.A) - 29.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin terör belasından biran önce kurtulmasını arzu ettiğini belirterek, ''Bu konuda yapılan her türlü çalışmaya saygı duyuyorum'' dedi. Şahin, Karadağ Parlamentosu Başkanı Ranko Krivokapic ile görüşmesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hanefi Avcı'nın tutuklanmasıyla ilgili bir soru üzerine Şahin, 'Sayın Avcı'nın tutuklama kararını yasama organı vermedi, yürütme organı da vermedi, bağımsız yargı organları verdi. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Diyeceğimiz hiç hiçbir şey yok. Bu bir yargı sürecidir, hep beraber takip edeceğiz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Terörle mücadeleyle ilgili trafiğin hızlanmasının nedeninin, bu sorunun seçime kadar bitirilmesinin istenmesiyle ilgili olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Sizin görüşünüz nedir?'' sorusu üzerine Şahin, şunları kaydetti: ''Arka planında hangi gerekçe olursa olsun bu gerekçeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak şimdi de TBMM Başkanı olarak hiç merak etmiyorum. Benim arzu ettiğim, beklediğim tek şey; Türkiye'nin bu terör belasından bir an önce kurtulmasıdır. Kurtulacaksa, ki kurtulmalıdır, bu konuda yapılan her türlü çalışmaya saygı duyuyorum.''