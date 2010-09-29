T24 LogoT24 Logo
Politika

ŞAHİN: TERÖR BELASINDAN KURTULMALIYIZ TBMM (A.A)

29 Eylül 2010 15:51

-ŞAHİN: TERÖR BELASINDAN KURTULMALIYIZ TBMM (A.A) - 29.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin terör belasından biran önce kurtulmasını arzu ettiğini belirterek, ''Bu konuda yapılan her türlü çalışmaya saygı duyuyorum'' dedi. Şahin, Karadağ Parlamentosu Başkanı Ranko Krivokapic ile görüşmesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hanefi Avcı'nın tutuklanmasıyla ilgili bir soru üzerine Şahin, 'Sayın Avcı'nın tutuklama kararını yasama organı vermedi, yürütme organı da vermedi, bağımsız yargı organları verdi. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Diyeceğimiz hiç hiçbir şey yok. Bu bir yargı sürecidir, hep beraber takip edeceğiz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Terörle mücadeleyle ilgili trafiğin hızlanmasının nedeninin, bu sorunun seçime kadar bitirilmesinin istenmesiyle ilgili olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Sizin görüşünüz nedir?'' sorusu üzerine Şahin, şunları kaydetti: ''Arka planında hangi gerekçe olursa olsun bu gerekçeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak şimdi de TBMM Başkanı olarak hiç merak etmiyorum. Benim arzu ettiğim, beklediğim tek şey; Türkiye'nin bu terör belasından bir an önce kurtulmasıdır. Kurtulacaksa, ki kurtulmalıdır, bu konuda yapılan her türlü çalışmaya saygı duyuyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24