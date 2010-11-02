-ŞAHİN: ''TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜZAKERE OLMAZ'' TRABZON (A.A) - 02.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin,, '' Türkiye Cumhuriyeti ve devlet erkini kullanan organları başta hükümet, terör örgütü ile hiçbir zaman müzakere içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır''dedi. Şahin, beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ı makamında ziyaret etmek için geldiği Valilik'te tören mangasını selamladıktan sonra Valilik özel defterini imzaladı. Daha sonra Kızılcık'ı makamında ziyaret eden Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Trabzon'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) 36. Genel Kurul Toplantısı'nın Trabzon'da yapılacağını hatırlattı. TBMM Başkanlığının da KEİPA'nın dönem başkanlığını üstlendiğini anlatan Şahin, ''KEİPA'nın 12 üye ülkesinin parlamenterlerini Trabzon'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Trabzon'umuzun, her bakımdan her geçen gün geliştiğini görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Trabzon adeta bölgemizin lokomotifi durumundadır'' dedi. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, eski DTP milletvekili Aysel Tuğluk'un İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinden sonra ''Diyalog süreci bitti, müzakere süreci başladı'' dediğinin belirtilmesi ve ''Önceden diyalog var mıydı?'' sorusunun yöneltilmesi üzerine şöyle konuştu: ''Bu konuyla ilgili TBMM Başkanı sıfatıyla bir değerlendirme yapmam yürütme organının görev alanına girme anlamına gelir. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi yapacak olanlar iş başındaki hükümet yetkililerimiz, icra organıdır. Ancak kişisel kanaatim olarak şunu ifade edebilirim; Sayın Tuğluk'un açıklamasının kişisel bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim. Türkiye Cumhuriyeti ve devlet erkini kullanan organları başta hükümet, terör örgütü ile hiçbir zaman müzakere içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Terör örgütü birtakım kararlar alıyor, eylemsizlik kararı gibi. Bunlar kendi kararlarıdır, bir müzakere sonucu alınmış kararlar olduğu kanaatinde değilim, böyle bir şey de zaten mümkün değildir, kabul edilemez. Ama bölücü terör örgütü amacına ulaşamayacağını, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve güvenlik güçleriyle mücadelesinde amacına ulaşamayacağını gördüğü için sanıyorum yeni bir strateji takip ediyor.'' -''AYNI KEFEYE KOYMAK DOĞRU DEĞİL''- Devletin ve hükümetin terörle mücadelede kararlılığına işaret eden TBMM Başkanı Şahin, ''Bizim devlet olarak ve hükümet olarak, hükümetler olarak, bu yetkileri kullanan kurumlar olarak Türkiye'de güvenliği ihlal edecek kişilerin ve halkın huzurunu bozacak hangi eylem ortaya çıkarsa çıksın bununla mücadele etme kararlığı vardır. Bu nedenle devleti terörle aynı kefeye koymak, sanki iki ayrı organmış gibi değerlendirmek bana göre hiçbir zaman isabetli ve doğru değildir. O nedenle bir endişeye mahal olmadığı kanaatindeyim'' diye konuştu. -TAKSİM'DEKİ PATLAMA- Şahin, Taksim'deki canlı bomba eylemine ilişkin bir başka soru üzerine de Türkiye gibi çok önemli bir coğrafi konuma sahip, bölgesinde ve dünyada etkinliği giderek artan bir ülkenin gelişmesini, kalkınmasını, halkının refah seviyesinin yükselmesini arzu etmeyen birtakım odaklar olabileceğini belirterek, ''Bu odakların yöntem olarak terörü tercih etmeleri de mümkün olabilir, o bakımdan bu tür terörist eylemler geçmişten beri maalesef ortaya konmaktadır'' ifadesini kullandı. Taksim'deki terörist saldırıyla ilgili güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğünü anlatan Mehmet Ali Şahin, şunları kaydetti: ''Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimler, bu eylemi kim yaptı, arkasında hangi güçler var, hangi amaçla yapılmıştır, bununla ilgili çalışmaları devam ettiriyorlar. Açıklama yapıldığında bunları hep beraber öğrenmiş olacağız, ancak terör yoluyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin önünü kesmek, heyecanını ortadan kaldırmak mümkün değildir. Türkiye, doğru bir yolda gerçekten milletlerarası yarışta hızlı bir şekilde hedefe doğru koşmaktadır. Birkaç gün önce Cumhuriyetimizin 87. kuruluş yıl dönümünü kutladık ve Cumhuriyetin kuruluş hedeflerinden biri çağdaş uygarlığı yakalamak, hatta onun önüne geçmektir. Bu koşuda hiçbir terörist eylem Türkiye'nin hızını kesemez.'' Konuşmaların ardından Vali Kızılcık, TBMM Başkanı Şahin'e, Trabzon'a özgü telkari işçiliğinden yapılan bir kahve fincan takımı hediye etti. Şahin de Kızılcık'a özel işlemeli tabak armağan etti.