-ŞAHİN: TALEP GELMEZSE BEN DAVET YAPACAĞIM TBMM (A.A) - 13.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM Genel Kurulunun 23 Nisan'da olağanüstü toplanması için 110 milletvekilinden imzalı talep gelmemesi durumunda kendisinin davet yapacağını bildirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, ''Başbakan Erdoğan'ın AKPM'de yaptığı konuşmada 'halkın istemesi durumunda seçim barajı indirilir, size soracak değiliz' dedi. Bu, yeni bir one minute olarak yorumlanıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Sayın Başbakan bu konuşmayı yaptığında bir toplantım vardı. İzleyemedim. Ajans haberlerini de görme imkanı bulamadım. Sizden duyuyorum. Sayın Başbakan'ın tercihidir, takdiridir, saygı duyuyorum'' yanıtını verdi. Devam eden davalarda sanık olanların milletvekilliği adaylığı ile ilgili bir soru üzerine ise Şahin, bu soruyu daha önce yanıtladığını bildirdi. Şahin, ''Eğer milletvekili adaylığına yasal bir mani yoksa bu tür kişileri aday göstermek, o siyasi partinin kendi takdiridir, tercihidir'' dedi. 23 Nisan dolayısıyla TBMM'nin özel toplantı yapıp yapmayacağına ilişkin soruya da yanıtlayan Şahin, ''Bilindiği gibi TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün toplanmak üzere ara verdi. 23 Nisan'da Genel Kurulun olağanüstü toplanabilmesi için davet gerekiyor. Ya 110 imzalı ya Meclis Başkanı ya da Cumhurbaşkanının daveti gerekiyor. Ben TBMM Başkanı olarak eğer 110 imzalı bir talep gelmezse genel kurulu toplantıya davet edeceğim'' diye konuştu. Şahin, bir gazetecinin, ''ÖSYM Başkanı, YGS'de şifre iddiasını bir bakıma kabul etti. Siz tatmin olduğunuzu söylemiştiniz'' sözleri üzerine ise ''Daha önce ifade ettiğim düşüncelerimi aynen taşıyorum'' karşılığını verdi.