-ŞAHİN: SÜREÇ DEVAM EDİYOR TBMM (A.A) - 01.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, anayasa değişikliği konusunda partiler ile yaptığı temasları henüz tamamlamadığını söyledi. Şahin, yeni yasama yılı dolayısıyla verdiği resepsiyon sırasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve gazetecilerle sohbet etti. Yasama açasından zorlu bir döneme girildiğini, anayasa değişikliği uyum yasalarının çıkarılması gerektiğini belirten Şahin, anayasa değişiklik sürecinin bu anlamda sürdüğünü kaydetti. Bir gazetecinin, Kılıç'ın anayasanın ilk 3 maddesi ile ilgili açıklamalarını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, Şahin, ''Müspet anlamda, daha da güçlendirme bakımından yapılacak değişiklikler için bir fikir beyan etti, benim anladığım kadarıyla. Geriye doğru gidiş değil, laiklik ilkesini daha da güçlendirmek için değişiklik yapılabilir demektir bu'' diye konuştu. Kılıç ise ilk 3 maddenin değil, bu maddeler dışındaki 174 maddede yapılacak değişikliklerle ilk 3 maddenin içinin doldurulabileceğini, zenginleştirilebileceğini, hukuk devletine, insan haklarına, demokrasiye hız ve derinlik kazandırılabileceğini söylediğini ifade etti. Kılıç, Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin son kararının da bu yönde olduğunu dile getirdi. Kılıç, ''Yoksa ilk 3 maddenin değiştirilmesi anlamında bir söz ifade etmedim. Maalesef böyle bir yanlış anlama olmuş'' dedi. Şahin, basında yazılanlar çerçevesinde konuyla ilgili bilgisinin olduğunu belirterek, ''3 maddedeki vurguların, ilkelerin daha da güçlendirilmesi gerekebilir, gerektiğinde bu güçlendirmeyi yapmaktan da çekinmemek lazım, diye anladım. Bu değerlendirme benim mantığıma ters bir değerlendirme değil'' diye konuştu. -'HERKES İLE GÖRÜŞMEDİM''- Anayasa değişikliği konusunda partilerle yapmayı düşündüğü görüşmeler konusunda bir soru üzerine ise Şahin, ''Bu konuyla ilgili yaptığım en son açıklamadan farklı olarak şu anda bir açıklama yapacak noktada değilim. Salı günü Karadağ Parlamento Başkanı ile yaptığım görüşmede yaptığım konuşmada ne söylemişsem o noktadayız'' dedi. Bir gazetecinin ''Görüşeceğim demiştiniz'' sözleri üzerine, Şahin, ''Herkes ile görüşmedim. Temaslarımı tamamlamadım'' karşılığını verdi.