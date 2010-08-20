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Politika

ŞAHİN: SÖZDE ATEŞKES UYGULUYOR ANTALYA (A.A)

20 Ağustos 2010 00:31

-ŞAHİN: SÖZDE ATEŞKES UYGULUYOR ANTALYA (A.A) - 19.08.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Bölücü terör örgütü bile yaptıklarının artık tabanda bir yansıması olmadığını gördüğü ve tabandaki desteğini kaybettiğini gördüğü için tabanına şirin görünmek için belki bir takım bölgelerdeki halklara şirin görünebilmek için Ramazan dolayısıyla sözde ateşkes uyguluyor'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, Kepez Belediyesinin personeli için belediye binası önündeki alanda verdiği iftar yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.  Ramazan'ın insanların kendilerine ''ben neyim, nereden geldim ve nereye gideceğim?'' sorularını daha çok sormalarına yol açtığını anlatan TBMM Başkanı, insanların Ramazan'da başkalarının zararına olacak bir takım fiiller ve eylemlerden uzak durmaya gayret ettiklerini vurguladı. Şahin, şöyle devam etti: ''Ayrıca barış ve uzlaşma ortamı ortaya çıkıyor. Hatta bakınız bölücü terör örgütü bile yaptıklarının artık tabanda bir yansıması olmadığını gördüğü ve tabandaki desteğini kaybettiğini gördüğü için, tabanına şirin görünmek için belki bir takım bölgelerdeki halklara şirin görünebilmek için Ramazan dolayısıyla sözde ateşkes uyguluyor. Bu sadece kaybetmekte olduğunu gördüğü tabanını yeniden kazanmak gayri samimi bir davranıştır. Ben böyle değerlendiriyorum ama böyle de olsa şu mübarek Ramazan'ın onlar üzerinde bile olumlu etkileri. Tabi Rabbımızdan niyaz ediyoruz ki onlara da Cenabı Hak basiret versin, akıl, fikir, basiret versin. Gittiklerin yolun yanlış olduğunu idrak ettirsin ve bu işlerden vazgeçirsin.'' 

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