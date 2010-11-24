-ŞAHİN: SİYASİ POLEMİKLERE GİRMEK ADETİM DEĞİL MANAVGAT (A.A) - 24.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Siyasi polemiklere girmek Meclis Başkanı olarak adetim değildir'' dedi. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karacalar köyünde okul açılışına katılan TBMM Başkanı Şahin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''CHP'de ittifak tartışmaları var. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?'' sorusu üzerine TBMM Başkanı Şahin, ''Bu sorular Meclis Başkanlarına sorulmaz. Meclis Başkanları siyasi partilerin üstünde, siyasetin üstünde görev yaparlar. Siyasi partilerimizin iç çalışmalarına ben karışmam. Tüm siyasi partilerimize anayasal ve yasal çerçevede yapacakları çalışmalarda başarılar dilerim. Siyasi polemiklere girmek Meclis Başkanı olarak adetim değildir'' karşılığını verdi. Şahin, partiler arasındaki ittifakın siyasi partilerin kendi takdirleri olduğunu belirterek, o konuda bir yorum yapmayacağını söyledi. Bir gazetecinin, ''Tümgenerallerin açığa alınması konusu var efendim'' sözleri üzerine TBMM Başkanı Şahin, ''Ne zaman? Bugün mü?'' diye sordu. Bugün yolda olduğunu ve haberlerle ilgili bir bilgisi bulunmadığını vurgulayan Şahin, ''Yoldaydım biliyorsunuz okul açılışında bulundum. O konuyla ilgili bilgi aldıktan ve gerekçelerini öğrendikten sonra ancak değerlendirme yapabilirim'' dedi.