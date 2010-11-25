-ŞAHİN: SİVİL İRADE DARBE YAPMAZ TBMM (A.A) - 25.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, üç generalin açığa alınmasıyla ilgili yorumlar konusunda, ''Sivil irade darbe yapmaz, siviller seçim yapar'' dedi. Şahin, vefat eden eski milletvekili Muammer Baykan için TBMM'de düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Şahin, ''Cumhuriyet tarihinde ilk defa, bakanlar tarafından üç general açığa alındı. CHP'den 'sivil darbe' eleştirileri geldi, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz'' sorusuna şu karşılığı verdi: ''Dün bu konuyla ilgili Antalya'da da bana soru yöneltilmişti. Orada kısa bir açıklama yapmıştım. Söyleyecek yeni bir şeyim yok. İlgili yasaların sayın bakanlara vermiş olduğu yetki çerçevesinde bir uygulama yapıldığı anlaşılıyor. Yasalar sınırları içerisinde olduğu kanaatindeyim ama kamuoyunda dikkati çekmesinin nedeni bu yasal düzenlemenin, yani 65. maddenin, ilk kez uygulanıyor olmasıdır. Tabii, siyasi partilerimizin değerlendirmeleri kendi takdirleridir. Ben onlarla ilgili, Meclis Başkanı olarak bir şey söyleyemem. Partilerimizle bir polemiğe girmek istemem. Ancak sivil irade darbe yapmaz, siviller seçim yaparlar.'' Şahin, ''Zamanlamaya ilişkin de eleştiriler var'' sözlerine, ''O soruyu tasarrufta bulunan bakanlara sorun...'' karşılığını verdi. -FÜZE KALKANLARI- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Muhalefetin, füze kalkanları konusunda iktidarın Meclisin bilgilendirilmediği eleştirileri var'' denilmesi üzerine, ''İktidar partisi muhalefetin bu taleplerini herhalde duyuyordur. Onlar değerlendirecektir'' şeklinde konuştu. ''Sizce gerekli mi'' sorusunu, Şahin, ''Benim bu konuda bir şey yapmak gerekmiyor. İçtüzük bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmış. Hükümet her zaman parlamentoya bilgi verebilir. Gizli oturum talebi var; bunun da koşulları İçtüzük'te belli...'' yanıtını verdi.