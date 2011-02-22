-ŞAHİN: SEÇİMLER DEMOKRASİNİN TEMEL UNSURU TBMM (A.A) - 22.02.2011 - AK Parti Grup Başkanvekilleri, 24. Dönem milletvekili seçimlerinin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına ilişkin teklifi TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e bizzat sundular. Şahin, grup başkanvekillerinden teklifi aldıktan sonra yaptığı kısa değerlendirmede, seçimlerin demokrasinin temel unsuru olduğuna işaret ederek, ''İktidarlar seçimle gelir seçimle giderler. 24. dönem parlamentosunu oluşturacak seçim sürecine de böylece girmiş oluyoruz. Ülkemiz için milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Siyasi partiler arasında seçim tarihi konusunda mutabakat bulunduğunu ifade eden Şahin, seçim sürecine ilişkin grup başkanvekillerinden bilgi aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Bugün AK Parti Grup Başkanvekilleri olarak, milletimizin seçimlere daha çok katılımını sağlamak, herkesin demokratik oy kullanma hakkını sağlam için sağlıklı bir zaman ve zeminde seçimlerin gerçekleşmesini temin etmek maksadıyla iklim koşulları ve Haziran ayında yapılacak SBS ve ÖSS de dikkate alınmak suretiyle milletvekili seçimlerinin yenilenerek, 24. Dönem milletvekili genel seçimlerinin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılması hususunda TBMM'nin karar almasını öngören önergemizi TBMM Başkanlığına sunduk. Buna göre Anayasa Komisyonu, talebimizi alıp görüşüp rapora dönüştürdüğü, TBMM Genel Kurulu da karara bağladığı takdirde 24. Dönem milletvekili seçimleri 12 Haziran Pazar günü yapılacaktır. Seçimlerin, demokrasimiz için milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.'' Bozdağ, teklifin görüşülmesine ilişkin soruyu yanıtlarken de ''Anayasa Komisyonu eğer bu hafta bunu ele alır rapora dönüştürebilirse, gelecek hafta Perşembe günü TBMM Genel Kurulunda seçim kararının görüşülmesini planlıyoruz'' dedi. -TEKLİF- AK Parti Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Nurettin Canikli, Ayşenur Bahçekapılı, Suat Kılıç ve Ankara Milletvekili Haluk İpek imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklifte, Anayasa'nın 77. maddesine göre, TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığı hatırlatıldı. Meclisin bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceğine işaret edilen teklifte, ''Seçime mümkün olan en yüksek katılımı sağlamak, herkesin oy verme hakkını kullanmasını, seçim propagandasının daha etkin bir şekilde yapılmasını, sağlık bir zamanda ve zeminde seçimin gerçekleşmesini temin etmek için -Haziran 2011'de yapılacak ÖSS ve SBS tarihleri de dikkate alınarak- 24. dönem milletvekili genel seçiminin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılması uygun olacaktır'' denildi.